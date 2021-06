Oud-hasjhandelaar Gijs van Dam senior overleden

Connect on Linked in

De voormalig hasjhandelaar Gijs van Dam (86) senior is overleden, zo meldt Het Parool. Van Dam behoorde in de jaren zeventig en tachtig tot een groepje Nederlanders die vanuit onder meer Libanon en Aziatische landen hasj naar Nederland wist te krijgen, samen met onder meer de vorig jaar overleden Stanley “Kai” Esser. Van Dam was al heel lang suikerpatiënt en er was een been bij hem afgezet.

Van Dam kreeg begin jaren tachtig in Frankrijk twintig jaar cel uitgedeeld maar zat er maar enkele van uit. Een van zijn bijnamen was “Gijs langs de weg” omdat hij steevast afsprak op een gemakkelijk bereikbare plek langs de grote weg en altijd onderweg was. In 1986 kwam hij enige tijd vast te zitten na een arrestatie voor een hasjdeal bij het brugrestaurant langs de A4.

Van Dam was een goede bekende van Heinekenontvoerder Cor van Hout, met wie hij een passie voor wedden op paardenkoersen deelde. De twee waren vaak tot in het buitenland bij de renbanen en wedkantoren te vinden.

Tot rond de eeuwwisseling kwam Van Dam sr. voor in politieonderzoeken naar de zogeheten Hollandse netwerken, waarin ook namen figureerden van prominente Haagse criminelen en die van de in 2000 doodgeschoten Sam Klepper.

Gijs’ zoon Gijs junior zat ook volop in de handel. Toen Gijs junior 18 jaar was werd hij (in 1985) ontvoerd. Zijn vader zou losgeld betalen maar na geharrewar over de overdracht van enkele miljoenen kwam de zoon zonder betaling op vrije voeten.

Gijs van Dam junior werd op 5 december 2002 in een straat in Amsterdam-Buitenveldert beschoten door onbekende mannen die op een motor ontkwamen. Van Dam jr. overleefde maar raakte invalide en belandde in een rolstoel. Op 28 mei 2004 werd hij alsnog doodgeschoten in Zandvoort, op 37-jarige leeftijd.

Van Dam jr. was een vriend van Cor van Hout. De advocaten van Willem Holleeder benadrukken in het moordproces tegen Holleeder dat er aanwijzingen zijn dat de aanslag op Gijs van Dam en de moord op Van Hout (een dikke maand later) uit dezelfde hoek kwamen.

In de zomer van 2011 werd een dochter van Gijs van Dam senior ontvoerd in Amsterdam-Slotervaart. Zij werd door een arrestatieteam bevrijd.

Volgens Het Parool zal Van Dam woensdag worden begraven op begraafplaats Vredenhof aan de Haarlemmerweg in Amsterdam. Hij zal gaan rusten in hetzelfde laantje waar zoon Gijs junior, Cor van Hout, en misdaadblogger Martin Kok zijn begraven.

Toen Martin Kok was overleden bezoekje gebracht aan de begraafplaats. Wat @Crimesite beschrijft zie je hier op beeld. Het grote graf links is van Cor van Hout, dan het toen verse graf van Martin (inmiddels ligt er een steen) en rechts het graf van Gijsje van Dam. https://t.co/tyxeDfPEQ1 pic.twitter.com/bpJ5OBG3bD — Mirjam Peters (@MPeters50) June 15, 2021

