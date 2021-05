Overvallen bedrijf toonde goud en toegangsdeur op YouTube (VIDEO)

Connect on Linked in

Het woensdag in Amsterdam-Noord overvallen bedrijf heeft in januari in een YouTube-filmpje laten zien dat er grote hoeveelheden goud en zilver lagen opgeslagen. Ook werd de beveiligingssluis getoond. In het filmpje sprak een medewerker van een beleggingsfirma over ‘gigantische bedragen’.

In het filmpje krijgt influencer JayJay Boske een rondleiding en mogen hij en zijn kijkers zich verlustigen aan zware goud- en zilverbaren. Het Parool schrijft dat het tonen van designerspullen en waardevolle luxe door onder meer BN’ers in sommige gevallen heeft geleid tot woningovervallen, zoals recent die op het gezin van PSV-voetballer Eran Zahavi.

De overvallen van de Quote500-bende in 2012 lieten ook al zien dat criminelen zich door opzichtige rijkdom en het tonen van dure spullen laten verleiden tot berovingen.