‘Pakketpost over de muur van PI Lelystad onmogelijk’

Bij de penitentiaire inrichting van Lelystad is het binnenkort niet meer mogelijk om pakketjes over de muur op de luchtplaats te gooien. De luchtplaats en de sportvelden worden verplaatst naar het binnenterrein. Tot nu toe lagen die langs een muur.

Vanaf de andere kant werden regelmatig pakketjes of ballen met drugs of mobiele telefoons naar gedetineerden gegooid. Volgens De Stentor onderschepte gevangenispersoneel per jaar zo’n 150 van die pakketjes. Dat betekent dat er ook niet ontdekte pakketjes met succes de bajes moeten zijn binnengekomen.

In de 25 jaar oude PI Lelystad zitten ook gedetineerden die vluchtgevaarlijk zijn en/of een hoog maatschappelijk risico vormen.

Er komen nu twee nieuwe sportvelden en vier nieuwe luchtplaatsen op het middenterrein dat jarenlang braak lag. Op die plek zou een derde koepel met cellen komen. De fundering was al gebouwd. Toen de celcapaciteit in Nederland geleidelijk werd afgebouwd, van 18.000 begin deze eeuw naar rond 10.000 nu, is die bouw stopgezet.

