Pand met cocaïnewasserij boven kinderdagverbijf gesloten

Connect on Linked in

Een woning aan de Talbotstraat in Amsterdam-IJburg is op last van burgemeester Femke Halsema voor drie maanden gesloten. De politie vond in het pand boven een kinderdagverblijf een cocaïnewasserij en een handelshoeveelheid cocaïne. Dat meldt de Amsterdamse stadszender AT5.

360 liter chemicaliën en kilo’s coke

De politie onderzocht tijdens een lopend onderzoek op 25 mei het appartementencomplex. In de woning op de vierde verdieping vond de politie de cocaïnewasserij. Ook werden apparatuur, gereedschappen, 360 liter chemicaliën en verpakkingsmateriaal aangetroffen. In de woonkamer stond een pers om de drugs in blokken te persen. In de keuken werd ongeveer 6 kilo cocaïnebase en 13 kilo hydrochloride (snuifcocaïne) gevonden. De woning was onbewoond en volledig ingericht als cocaïnewasserij.

Vijf arrestaties

Vier verdachten probeerden tevergeefs aan de politie te ontkomen via een balkon en het dak. De aangehouden verdachten zijn vier mannen van 24 tot 53 jaar uit Amsterdam, Ecuador, Albanië en Colombia. Ook een 27-jarige man uit Rijswijk werd later opgepakt. Bij de doorzoeking van zijn woning en twee loodsen in Den Haag en Honselersdijk werden ruim 2.000 liter chemicaliën, ruim 16,5 kilo cocaïnebase, een motorscooter, mobiele telefoons en digitale gegevensdragers in beslag genomen. Het voorarrest van alle verdachten is onlangs met drie maanden verlengd.

Anom

De politie kwam de cocaïnewasserij boven het kinderdagverblijf op het spoor door berichten die de verdachten elkaar stuurden via de door de politie opgezette encryptiedienst Anom. De communicatie van die toestellen werd in een geheime server opgeslagen en aan de FBI verstrekt.

Om de openbare orde ‘onmiddellijk en blijvend te herstellen’, heeft burgemeester Halsema besloten om de woning in IJburg voor drie maanden te sluiten.