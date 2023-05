Peerke: Van de Seychellen naar tien jaar cel

Connect on Linked in

De rechtbank in Den Bosch heeft Peter “Peerke” S. (60) uit Eersel veroordeeld tot een gevangenisstaf van tien jaar cel. Hij heeft volgens de rechtbank leiding gegeven aan een criminele organisatie die op professionele wijze en grootschalig syntehtische drugs produceerde en vehrandelde. Tien medeverdachten kregen celstraffen tot zeven jaar, één verdachte is vrijgesproken.

Miljoenen

De verdachten vormden tussen februari 2020 en november 2021 een criminele organisatie. S. gaf opdrachten tot aan- en verkoop van drugs en grondstoffen en bepaalde waarin werd geïnvesteerd. Er gingen miljoenen euro’s om in de organisatie. S. besloot ook waar productielocaties moesten komen. Voor de opslag van hardware, precursoren, chemicaliën en drugs werden andere plekken gezocht.

Invallen

In november 2021 waren er invallen in Bladel, Eersel en Weert.

De eerste twee locaties werden opgezet door een 39-jarige man uit Eersel. Hij krijgt 4,5 jaar celstraf. Een 50-jarige verdachte bezocht alle locaties en stuurde de man uit Eersel en een 58-jarige man aan op het gebied van transport en opslag van hardware. Zij krijgen respectievelijk celstraffen van 6 jaar en van 12 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk.

Boekhouder

Een 44-jarige Eindhovenaar hield na het overlijden van een andere verdachte sinds mei 2020 de boekhouding bij en verzorgde verder in opdracht van de leider overdrachten van drugs en geld van en aan de organisatie. Hij had daarbij de beschikking over en toegang tot grote contante geldbedragen. Hij krijgt 7 jaar cel. Een andere man uit Eindhoven (30 jaar) werd ingezet voor het ophalen en wegbrengen van drugs, precursoren en geld in het kader van drugsdeals. Hij krijgt 4 jaar cel.

Vrijgesproken

Een 55-jarige man uit Waalre coördineerde de opzet van de productielocaties en de aanschaf van de hardware en chemicaliën, aldus de rechtbank. Hij overlegde hierover met S. en adviseerde hem daarin.

Peerke S. is ook schuldig bevonden aan witwassen van ruim 4,8 miljoen euro en voor de invoer van twee grote partijen hasj van in totaal 840 kilo uit Tsjechië. Wegens gebrek aan bewijs wordt hij vrijgesproken van de export van drugs naar het Verenigd Koninkrijk en van de handel in tachtig kilo ketamine. Daarvan wordt hij vrijgesproken.

Daarom krijgt hij ook vijf jaar minder straf dan was geëist door het Openbaar Ministerie.

Seychellen

De hoofdverdachte had op papier geen cent te makken en belasting betalen was niet aan hem besteed.

De rechtbank stelt vast dat S. in weelde leefde. Hij bracht langere tijd door op een luxe jacht op de Seychellen en reisde de wereld rond.

S. deed er alles aan om buiten het zicht van justitie te blijven, onder meer door te communiceren via verschillende crypto-telefoons en door risicovolle klussen door andere leden van de organisatie te laten opknappen.

Alle berichten over Peerke S..