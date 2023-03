OM eist 15 jaar cel tegen Peerke S. voor drugshandel

Connect on Linked in

Tegen Peter “Peerke” S. en tien medeverdachten heeft het Openbaar Ministerie dinsdag voor de rechtbank in Den Bosch gevangenisstraffen tot 15 jaar cel geëist wegens internationale drugshandel en witwassen. De hoogst eis was voor S.. Tegen de andere verdachten zijn straffen geëist van 7 maanden cel tot 10 jaar. De meeste verdachten kunnen daarnaast een ontnemingszaak verwachten.

106 kilo cocaïne

In deze strafzaak 26Alston gaat het onder meer om de export van 106 kilo cocaïne naar het Verenigd Koninkrijk, witwassen van crimineel geld van ruim 4,8 miljoen euro, handel en bezit van duizenden liters grondstoffen voor de productie van synthetische drugs, waaronder methamfetaimne, import van 840 kilo wiet en 80 kilo ketamine.

S. werd in november 2021 gearresteerd.

De officieren van justitie legden de rechtbank uit hoe vele onderschepte berichten van EncroChat, SkyECC en ANOM een inkijk gaven in wat zij noemden de criminele wandel en handel van de verdachten. De drugsorganisatie was ‘van alle markten thuis was.’

Aan de top van de organisatie stond volgens het OM Peerke S., een bekende van politie en justitie. Het OM noemt hem ‘ een beroepscrimineel.’ Eerder werd hij veroordeeld tot ruim 11 jaar cel voor de export van miljoenen xtc-pillen. In de chats met zijn medeverdachten voerde hij volgens justitie doorgaans de boventoon.

Seychellen

In de zienswijze van het OM heeft S. de criminele organisatie aangestuurd. Vanaf februari 2021 verbleef hij in Nederland. Daarvoor was hij op een luxe jacht bij de Seychellen en in de Verenigde Arabische Emiraten. Simpel gezegd, hij was de baas, ‘de ouwe’ die bepaalde wat er moest gebeuren. Hij stond aan de top met een rechterhand die hij kon inzetten als personal assistent en boekhouder en allerlei af te handelen klussen. Binnen de organisatie hielden verschillende verdachten zich bezig met de inrichting van labs, transport en logistiek en de invoer van drugschemicalien. Uit het chatverkeer blijkt ook dat de organisatie actief was met geweld en (automatische) vuurwapens.

Pakken hagelslag

Volgens de officieren van justitie ging de organisatie van het ene naar het andere project. Voortdurend op zoek naar locaties, chemicaliën en hardware, ‘alsof ze handelden in pakken hagelslag’. De verdachten deden er bijna allemaal het zwijgen toe, gaven niets prijs, betuigden geen spijt en werkten niet mee aan het politieonderzoek. Een enkeling gaf enige opening van zaken, maar niet van harte. Voor het OM is duidelijk dat de angst regeerde in de organisatie, die mensen onder druk zette, angst inboezemde en geweld niet schuwde.

In 2011 was Peerke S. getuige in het Passage-proces. Hij vertelde dat kroongetuige Peter La S. hem vertelde dat hij iemand had doodgeschoten.

