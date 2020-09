Drie arrestaties in cocaïneonderzoek naar organisatie Piet Costa

Connect on Linked in

In een groot cocaïneonderzoek van het landelijk parket van het Openbaar Ministerie waar de landelijke recherche op 23 juni in Rotterdam de 48-jarige Roger “Piet Costa” P. arresteerde, zijn dinsdag en woensdag nog drie arrestaties verricht. Het gaat om drie mannen, waarvan er één al vastzit in een andere strafzaak. Hij is dan ook niet voorgeleid. De andere twee zijn vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam die hun voorarrest met twee weken heeft verlengd.

Import grote partijen coke

Tijdens de eerste pro-formazitting in de rechtbank tegen het Rotterdamse kopstuk Roger “Piet Costa” P. maakte het OM vrijdag bekend hem een grote leidinggevende rol toe te dichten bij het invoeren van grote partijen cocaïne in 2015 en 2016. Het gaat om de invoer van een partij van 1.015 kilo (eind 2015) en de invoer van een partij van 3.776 kilo, in mei 2016. Op verdenking van betrokkenheid bij die laatste partij zijn de drie nieuwe verdachten dinsdag en woensdag aangehouden.

“Piet Costa” wordt verder nog verdacht van voorbereidingshandelingen voor invoer van nog meer cocaïne, gepleegd tussen 26 maart en 22 juni 2020. Dit feit komt voort uit het omvangrijke Encrochat-onderzoek 26Lemont.

Drie medeverdachten

De medeverdachten zijn een 44-jarige man die op een camping in Delft werd aangehouden en een 45-jarige man die werd opgepakt in een woning in Oudenbosch. Bij laatstgenoemde werd een geladen vuurwapen in beslag genomen. De derde man is 55 jaar en komt uit Spijkenisse. Hij werd woensdag aangehouden in de penitentiaire inrichting waar hij al vastzit in een andere strafzaak. De mannen worden verdacht van betrokkenheid bij de invoer van bijna 4.000 kilo coke via de haven van Rotterdam tussen 14 april 2016 en 1 juni 2016.

De politie heeft dinsdag beslag gelegd op drie woningen, diverse voertuigen, een vuurwapen met munitie, horloges, gegevensdragers en administratie. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Naima Jillal

Roger P. dook eerder op in verschillende onderzoeken naar cocaïnehandel. Zo werd hij geobserveerd toen hij contacten had met Bridjanand “Opa Frits” B.. Ook werd hij samen gezien met de spoorloos verdwenen Naima Jillal (52), met wie hij meerdere grote transporten zou hebben gedaan. Ook Utrechter Robin van O. (opgepakt in de martelcontainerzaak) en Mustapha “Moes” el Fachtali (die vastzit in een witwasonderzoek in Marokko) komen voor in het dossier. Het OM denkt dat die mensen allemaal samenwerkten.