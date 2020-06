OM: ‘Kopstuk cocaïnehandel Piet Costa opgepakt’ (UPDATE3)

Connect on Linked in

In een lopend drugsonderzoek van het landelijk parket van het Openbaar Ministerie heeft de landelijke recherche maandag de 48-jarige Roger “Piet Costa” P. aangehouden, dat hebben meerdere bronnen bevestigd aan Crimesite. Volgens het OM staat hij bekend als een kopstuk in de cocaïnewereld. Er zijn op negen adressen in Rotterdam en één in De Meern doorzoekingen geweest.

Champagnekoeler

Hij wordt verdacht van een leidinggevende rol bij het invoeren van grote partijen cocaïne in 2015 en 2016. Onder meer gaat het om een import van 1.015 kilo cocaïne via de haven van Antwerpen tussen 9 november 2015 en 21 december 2015 en van het medeplegen van de invoer van 3.776 kilo cocaïne via de Rotterdamse haven tussen 14 april 2016 en 1 juni 2016.

Bij de doorzoekingen zijn onder meer een Mercedes, meerdere smartphones, waardevolle goederen en een vuurwapen in beslag genomen. In totaal zijn er tienduizenden euro’s in contanten aangetroffen waarop beslag is gelegd, waaronder een bedrag van 15.000 euro dat in een champagnekoeler lag.

Zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers wil geen enkel commentaar geven omdat P. in alle beperkingen vast zit.

Dure drank

De woning waar de verdachte is aangetroffen, stond vol met heel dure drank, waaronder kostbare cognac’s en champagneflessen van enkele duizend euro’s per stuk. Ook is er ten minste één pgp toestel in beslag genomen.

In het onderzoek naar de 1.015 kilo cocaïne zijn mensen veroordeeld. Dat was het onderzoek naar een cocaïnevangst in Raamsdonksveer waar beurshandelaar Florian van L. in februari voor veroordeeld is.

Naar aanleiding van veiliggestelde pgp-data is in oktober 2018 een nieuw onderzoek naar de twee cocaïne-importen gestart en daar is de betrokkenheid van onder andere deze verdachte naar voren gekomen.

Naima

Roger P. dook al op in meerdere onderzoeken naar cocaïnehandel. Zo werd hij geobserveerd toen hij contacten had met Bridjanand “Opa Frits” B.. Ook werd hij samen gezien met de spoorloos verdwenen Naima Jillal, met wie hij meerdere grote transporten zou hebben gedaan.

De verdachte wordt donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam. Het onderzoek loopt nog, meer aanhoudingen worden niet uitgesloten, aldus het OM.