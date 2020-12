‘Piet S. onderhield nauw contact met Satudarah’

Connect on Linked in

Uit anonieme berichten van de criminele inlichtingendienst van de politie zou blijken dat de in september opgepakte Haagse crimineel Piet S. (64) nauwe contacten onderhield met de in Nederland verboden Satudarah MC. De Telegraaf schrijft dat de informanten van de politie vertelden dat de club de drugsorganisatie van Piet S. zou beschermen in ruil voor cocaïne en geld.

Nootdorp

De Spaanse politie heeft in Spanje een ontmoeting tussen Satudarah-leden en S. geobserveerd. Ook was S. aanwezig met Satudarah-leden op een uitvaart in Nootdorp. De politie fotografeerde een omhelzing door Piet S. van Tilburger Angelo M.. Dat is het hoofd van Satudarah in Europa.

In september werden S. en zestien anderen opgepakt voor onder andere grootschalige drugshandel en witwassen in een Nederlands-Spaans onderzoek. Het bewijs in de zaak komt vooral uit gekraakte berichten van de communicatiedienst Encrochat.

Tips

Het onderzoek “Taxus” is begonnen in 2016 op basis van een serie tips van het Team Criminele Inlichtingen (TCI) van de politie. S. zou in zeer grote hoeveelheden cocaïne naar Europa importeren en omkomen in het geld. Ook zou S. handelen in grondstoffen voor synthetische drugs en hasj. Op papier heeft S. geen inkomen. Dat is de reden dat de recherche grootschalig op S. inzette.

S. bleek veelvuldig te reizen naar Spanje, Zuid-Amerika en naar Dubai. Zijn netwerk had volgens de politie contacten in Hongarije, Slovenië, Spanje, België, Turkije, China, Colombia en Australië.

Duizenden leden

Satudarah is in de meeste landen niet verboden en telt wereldwijd waarschijnlijk duizenden leden. Angelo M. is geen verdachte in de zaak Taxus. Hij is met andere kopstukken van het landelijke bestuur van de club verwikkeld in een slepende rechtszaak als verdachte van leiding geven aan een criminele organisatie. De verdachten zijn in die zaak inmiddels op vrije voeten.

Op 15 maart is er een voorbereidende zitting over de zaak van Piet S. in de rechtbank in Den Haag.