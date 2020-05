Plofkraakgolf in Duitse grensgebied gaat door

Connect on Linked in

Plofkrakers hebben op de vroege donderdagochtend een geldautomaat opgeblazen in Aken, dichtbij de Limburgse grens. Het is de derde plofkraak in vier dagen in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen.

Rond 03.30 was er een grote explosie bij een bankfiliaal in het Südviertel die in een groot deel van de stad te horen. Het bankgebouwtje bezweek goeddeels door de ontploffing en rondvliegende brokstukken beschadigden geparkeerde auto’s.

Er waren in ieder geval twee daders betrokken. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Of er buit is gemaakt is onbekend. Doorgaans zijn het Nederlanders die in het Duitse grensgebied plofkraken doen. Alleen in het gebied langs de Limburgse grens waren dit jaar vijf plofkraken.

In Elmshorn, ten noorden van Hamburg, was er in de afgelopen nacht ook een plofkraak. Twee van de drie vermoedelijke daders zijn gepakt. Over hun nationaliteit is niets bekend.

Drie dagen geleden was er in Neuss in Noordrijn-Westfalen een plofkraak.

Op 4 mei pleegden Nederlanders een plofkraakin het grensgebied, waarna ze in Nederland werden aangehouden. En ook op 23 mei was er in het grensgebied een plofkraak.