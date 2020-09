‘Plofkraakrapper’ Eves Laurent overgeplaatst naar Nederland

Connect on Linked in

Rapper Eves Laurent (Jeff A., 30), die in Duitsland een celstraf van vier jaar uitzat vanwege een plofkraak in Wiesbaden in mei 2018, is onlangs overgeplaatst naar PI Lelystad. Hij mag zijn resterende straf uitzitten in Nederland. Dat meldt een bron aan Crimesite. Eves Laurent is onderdeel van rapcrew De Fellas uit Amsterdam-Zuidoost, van wie meerdere leden vastzitten. Ook de dinsdag opgepakte woningmakelaar Ophilia R. (27) zou gelieerd zijn aan de rapgroep.

In november 2018 veroordeelde de rechtbank in Wiesbaden Eves Laurent tot vier jaar celstraf voor een plofkraak op een geldautomaat in het Duitse stadje. Zijn kompaan Randy R. kreeg 3,5 jaar. De buit was slechts een schamele 1900 euro. Het was niet de eerste keer dat de rapper en zijn vriend in de bajes zaten.

In 2014 kregen A. en R. twintig en vijftien maanden cel voor het voorbereiden van een woningoverval in Lelystad, een jaar eerder. Eves Laurent is volgens een ingewijde onlangs van Duitsland naar Nederland overgeplaatst. Zijn advocaat Claudia Dirkzwager kan het nieuws tegenover Crimesite niet bevestigen of ontkennen.

Inval studio

In november 2017 viel een arrestatieteam de studio van De Fellas’ platenmaatschappij HPF Music aan de Verrijn Stuartweg in Diemen binnen. Daar zou een man met een vuurwapen zich ophouden. Het AT vond geen wapen, maar wél een paar honderd gram cocaïne.

Flashy lifestyle

Rapgroep De Fellas (waarvan de leden Ghanese roots hebben) bracht in 2017 het album Lang Leven De Flex uit via hun eigen label HPF Music. Een afkorting die staat voor ‘High Paid Fellas’ want geld speelt nu eenmaal een belangrijke rol in het leven van de rappers. In videoclips tonen Eves Laurent en de andere crewleden hun luxeleven vol klatergoud met dure waggies en vakanties, mooie vrouwen, designerkleding, luxe horloges en sieraden, terwijl ze ondertussen flessen champagne poppen in een vipruimte, of stapels cash geld showen. (tekst loopt door na de advertenties).

Populair

Vorig jaar kwamen de sterke albums Lang Leven De Flex 2 en High End uit, waarin o.a. over het straatleven, dikke pakken geld, trap (drugshandel) en blokken coke wordt gerapt. De Fellas, dat uit zeker acht leden bestaat, is populair onder veel jongeren. Hun video’s hebben honderdduizenden YouTube-views en leden worden geregeld uitgenodigd in hiphoptalkshows. De Fellas Wintersessie 2017 op hiphopplatform 101Barz telt inmiddels ruim 1,8 miljoen YouTube-views. Ook verscheen vorig jaar een documentaire over de rapcrew.

Ex-profspeler

Ook ex-profvoetballer Quincy Owusu-Abeyie, die bij o.a. Arsenal, Spartak Moskou, Málaga en Panathinaikos speelde, zat bij De Fellas onder de artiestennaam Blow. Hij is vijftienvoudig Ghanees international. In 2017 stopte hij met voetbal, NEC was zijn laatste club.

In YouTube-comments werd eerder gesuggereerd dat alle leden vastzitten. Dat is nu in elk geval niet het geval. Wel zit rapper Getit vast en zou rapper Cello een celstraf van zeven jaar uitzitten voor wapenbezit en de handel en import van harddrugs.

Makelaar voor criminelen

De 27-jarige woningbemiddelaar Ophilia R. die dinsdag samen met een 34-jarige man en een 37-jarige man is aangehouden bij verschillende invallen, zou volgens ingewijden ook komen uit de entourage van De Fellas. R. is de zus van Freddy Stash, de CEO van De Fellas. Het is niet helemaal duidelijk of hij dinsdag ook is opgepakt bij in totaal negen invallen op verschillende locaties in Amsterdam, Diemen en Almere.

Hoofdverdachte Ophilia R. zou volgens de politie met vals opgemaakte werkgeversverklaringen en loonstroken cliënten aan een huur- of koopwoning hebben geholpen. Op social media en op een website maakte ze reclame voor haar makelaarsactiviteiten.

Colombianen

Twee personen worden verdacht van valsheid in geschrifte en witwassen. De derde op verdenking van drugsbezit, een vuurwapen en witwassen. In enkele woningen die zijn binnengevallen werden drie illegaal in Nederland verblijvende Colombianen aangetroffen nationaliteit. Ze zijn overgedragen aan de vreemdelingenpolitie.

Er is administratie in beslag genomen, en ook drugs, een aanzienlijke hoeveelheid contant geld, luxe goederen en een alarmpistool. Dit alarmpistool was dusdanig aangepast dat het als vuurwapen gebruikt kan worden.

Het label HFP Music was voor Crimesite onbereikbaar voor commentaar.