Plofkraakverdachte op verzoek van Duitsland aangehouden

De politie heeft vrijdagavond in Amsterdam op verzoek van Duitsland een verdachte van een plofkraak aangehouden. Het is een 28-jarige Amsterdammer die wordt verdacht van het plegen van een plofkraak op een bank in de Duitse plaats Germering in de nacht van 17 op 18 oktober 2018.

In zijn woning zijn meerdere vuurwapens, munitie en een gestolen scooter aangetroffen en in beslag genomen. Het Fugitve Active Search Team (FASTNL) startte onder het gezag van het landelijk parket een onderzoek naar de verblijfplaats. Dat leidde tot de aanhouding door het arrestatieteam van de man in een Amsterdamse woning.

De man wordt verdacht deel uit te maken van een groep plofkrakers die op heterdaad werd betrapt in Germering. Ze probeerden te ontkomen door met hoge snelheid op politiewagens in te rijden. De mededaders konden worden aangehouden. Daarbij loste de politie schoten. De nu aangehouden verdachte wist te ontkomen en stond gesignaleerd. Zijn mededaders zijn in Duitsland veroordeeld tot gevangenisstraffen oplopend tot twaalf jaar.

Afgelopen week hield de politie een Nederlandse vrouw aan op verdenking van coördineren van plofkraken in Duitsland.