Plofkraken: 30 miljoen uit Duitse geldautomaten

Connect on Linked in

De afgelopen vijf jaar zijn er in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, die grenst aan Nederland, in totaal 634 plofkraken gepleegd en is 30,6 miljoen euro buitgemaakt. Daarbij waren veel Nederlandse daders betrokken. Dat heeft een minister van de deelstaat gezegd.

Het aantal plofkraken is vergeleken met 2015 meer dan verdubbeld. De Duitse recherche denkt dat door maatregelen in Nederland, bijvoorbeeld geldautomaten ’s nachts uitschakelen of weghalen of de beveiliging te verbeteren, krakers uit zijn geweken naar Duitsland. Daar zijn ook meer geldautomaten omdat Duitsers meer cash gebruiken.

In 2020 zijn in de deelstaat 125 plofkraken gepleegd. Sinds 2017 zijn tachtig verdachten aangehouden.

De Duitse recherche schat dat er een honderdtal Nederlanders uit de omgeving van Utrecht en Amsterdam actief zijn in Duitsland.

De laatste berichten over Duitse plofkraken:

Twee Nederlanders in Duitsland opgepakt voor plofkraak

Duitse justitie kritisch op banken over slecht beveiligde geldautomaten (VIDEO)