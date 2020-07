Twee Nederlanders in Duitsland opgepakt voor plofkraak

Connect on Linked in

Twee Nederlanders van 22 en 26 zijn donderdagnacht in Duitsland opgepakt na een plofkraak in Bad Bramstedt, ten noorden van Hamburg. De twee verdachten ontkwamen in eerste instantie door het rammen van een politieversperring, maar agenten wisten hun auto toch klem te rijden. De werkwijze van het duo vertoont volgens de politie overeenkomsten met die van andere plofkraken in de regio.

Commerzbank-filiaal

Omwonenden van een Commerzbank-filiaal in Bad Bramstedt schrokken rond 03.45 uur wakker van een harde knal en zagen twee in het zwart geklede mannen in een donkere auto springen. Nadat de politie groots uitrukte en met hoge snelheid de achtervolging inzette op de snelweg richting Hamburg, namen de plofkrakers op de A7 de afslag bij Norderstedt, zo’n 30 kilometer zuidelijker.

Schoten

Op de afrit ramden de twee Nederlanders een politiewagen die dwars over de weg stond. De twee agenten konden ternauwernood opzij springen. Een van hen vuurde meerdere schoten af op de vluchtauto, die vlak daarna in Henstedt-Ulzbur wordt klemgereden. In de wagen vonden agenten geldcassettes uit de opgeblazen pinautomaat.

De twee gearresteerde Nederlanders worden naast de plofkraak ook verdacht van het gedeeltelijk in de verkeerde rijrichting rijden op de A7 en het veroorzaken van een gevaarlijke situatie voor politieagenten en andere weggebruikers.

Achtste plofkraak in regio

De NDR meldt dat de plofkraak in Bad Bramstedt al de achtste dit jaar is op een geldautomaat van de Commerzbank in de noordelijke deelstaat Sleeswijk-Holstein. De Duitse politie ziet opvallend veel overeenkomsten tussen de werkwijze van de twee plofkrakers in Bad Bramstedt en die bij andere plofkraken in de regio.

Audi-bende

Eind mei werd een geldautomaat van Commerzbank opgeblazen in Elmshorn, ook ten noorden van Hamburg. De politie wist twee van de drie Nederlandse verdachten te arresteren. De Duitse recherche vermoedt dat de verdachten deel uitmaken van de zogenoemde Audi-bende. De ongeveer 400 leden met Nederlands-Marokkaanse roots zouden de afgelopen zes tot zeven jaar zo’n 300 plofkraken hebben gepleegd en verplaatsen zich meestal in gestolen wagens, bij voorkeur van het type Audi. De meeste verdachten komen uit de regio Amsterdam en Utrecht.

Twaalf vermeende leden staan momenteel terecht in Duitsland: zes in Düsseldorf en zes in München. Ze worden verdacht van een reeks plofkraken, vooral in de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen.

Rapper Eves Laurent

In november 2018 veroordeelde de rechtbank in Wiesbaden de Amsterdammer Jeff A., alias rapper Eves Laurent van hiphopgroep De Fellas, tot vier jaar celstraf voor een plofkraak op een geldautomaat in Mainz. Medeverdachte Randy R. kreeg 3,5 jaar cel. Bij deze plofkraak in mei 2018 werd slechts 1900 euro buitgemaakt.