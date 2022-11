Politicus en rapper “Bordo” (40) door Suriname gezocht voor zware misdrijven

Connect on Linked in

De Surinaamse politie is op zoek naar politicus Joël Martinus (40), ook bekend als “Bordo” en “Mony Hond”. Uit een intern opsporingsbericht van het Korps Politie Suriname blijkt dat Bordo verdacht wordt van onder andere moord, doodslag, deelname aan een criminele organisatie, drugshandel en witwassen.

Drugsvliegtuig

De opsporing komt op verzoek van de Cold Case Unit van de Surinaamse politie die onopgeloste zaken onderzoekt. Een bron meldt aan De Ware Tijd dat de strafbare feiten verband houden met de ontdekking van een drugsvliegtuig in Suriname ongeveer een jaar geleden. Het onderzoek destijds had niets tastbaars opgeleverd waarna het dossier enige tijd later werd overgedragen aan de Cold Case Unit.

Het drugsvliegtuig werd onlangs opgegraven. Volgens Dagblad Suriname wordt de graafmachine operator, die het drugsvliegtuigje had begraven, vermist. Hij zou mogelijk vermoord zijn. Dat is echter niet officieel bevestigd door het Korps Politie Suriname.

Invallen

Speciale eenheden van de Surinaamse politie deden donderdagnacht een inval bij de woning van Martinus. Ook in Moengo werden volgens De Ware Tijd invallen gedaan. Bij de invallen zijn enkele verdachten gearresteerd. Bordo zou mogelijk zijn getipt over het onderzoek naar zijn betrokkenheid bij de drugszaak en vervolgens zijn ondergedoken. Hij zou volgens Surinaamse media mogelijk naar het buitenland zijn gevlucht.

Naast de 40-jarige politicus wordt ook de 35-jarige Clifton “Keppie” Jongaman gezocht door Suriname. Hij wordt van dezelfde strafbare feiten als Bordo verdacht. De twee gelden als kompanen.

Bij verstek veroordeeld

Martinus werd op 1 maart 2019 in Frankrijk bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar voor cocaïnehandel. Hij was de spil achter een netwerk van bolletjesslikkers die van Suriname naar Frans Guyana en Parijs reisden.

Bordo werd in januari vorig jaar benoemd tot beleidsadviseur op het Surinaamse ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS). Hij werd benoemd door zijn partijgenoot en vice-president Ronnie Brunswijk, die in Nederland is veroordeeld voor cocaïnehandel.

Rapper

Martinus is ook bestuurslid van de politieke partij ABOP. Deze Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij is de partij van Ronnie Brunswijk, coalitiepartner in de regering van president Chan Santokhi. De ABOP heeft vooral steun onder de boslandcreolen (marrons) van het oostelijke binnenland van Suriname. Martinus treedt in Suriname, Frans Guyana en Nederland op als rapper en MC. Hij rapt onder de artiestennamen Mony Hond en A Jeugd. Hij staat bekend om het bezit van een gouden microfoon.

Voetbalclubs

Martinus is eigenaar van de voetbalclub SV Notch uit Moengo en van zaalvoetbalclub Kabelboys-Bordo. SV Notch komt uit in de hoogste klasse van het Surinaamse voetbal. De voor cocaïnehandel veroordeelde Piet W. was ook sponsor van SV Notch, tot aan zijn arrestatie in 2012. W. werd in oktober dit jaar in Almere opgepakt op verdenking van twee liquidaties in 2019 in Amsterdam en op Curaçao.