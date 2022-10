Veroordeelde drugshandelaar Piet W. (53) in Almere opgepakt

Connect on Linked in

De veroordeelde drugshandelaar Piet W. (53) is dinsdagochtend door de politie aangehouden in een woning in Almere. Hij wordt door politie en justitie verdacht van betrokkenheid bij twee liquidaties in 2019 in Amsterdam en op Curaçao. Hierbij werden de oud-profvoetballer Kelvin Maynard (32) en Genciël Feller (23) doodgeschoten. W. wordt ook verdacht van grootschalige handel in cocaïne.

Invallen

De politie heeft op zeker zeven verschillende locaties invallen gedaan. Dat gebeurde in woningen, een hotelkamer en bij een bedrijf in Amsterdam, Almere, Rotterdam en Diemen. De politie zocht onder andere naar gegevensdragers en administratie.

Piet W. is ingesloten voor verhoor en wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam.

Aruba

De gezochte drugshandelaar Piet W. werd in maart dit jaar bij een paspoortcontrole aangehouden op Aruba. Het was de bedoeling dat hij aan Nederland zou worden uitgeleverd, vanwege een eerdere veroordeling.

Schuldig

Piet W. werd in maart 2014 veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf. Hij werd schuldig bevonden aan het leiding geven aan een internationale criminele organisatie die in cocaïne handelde. Het Openbaar Ministerie had 9 jaar cel geëist.

Hij werd hiervoor in april 2012 opgepakt in Barcelona. W. wist echter te vluchten. Sindsdien verbleef hij volgens ingewijden voornamelijk in Suriname.

W. heeft de Nederlandse nationaliteit. Hij had vorig jaar de Surinaamse nationaliteit aangevraagd, maar heeft deze niet gekregen.

Opsporing

W. werd onder meer beschouwd als opdrachtgever van transporten waarin tonnen cocaïne Europa werden ingevoerd, onder meer via de haven van Antwerpen. Zo werd hij genoemd als één van de verzenders van de partij van 4200 kilo cocaïne die in april 2020 werd onderschept in een loods bij de haven van Antwerpen.

Vermoord

Het Parool schreef eerder dat in het criminele milieu in 2019 het verhaal ging dat twee in september van dat jaar geliquideerde Amsterdamse criminelen waren vermoord omdat ze samen met anderen een partij van 400 kilo cocaïne hadden gestolen van de organisatie van W. Het ging om Genciël ‘Genna’ Feller, die op Curaçao werd doodgeschoten, en ex-profvoetballer Kelvin Maynard, die in Zuidoost werd vermoord. W. zou op wraak hebben gezind.

Zijn advocaat noemde dit toen ‘klinkklare onzin’.