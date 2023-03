Politie arresteert verdachten schietpartij Roosendaal

Connect on Linked in

Leden van arrestatieteams hebben dinsdagochtend in Roosendaal en in Sint Willebrord twee verdachten aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een schietpartij in Roosendaal, op 3 maart. Het gaat om mannen van 35 en 19 jaar oud. Op de Philipslaan in Roosendaal liep een onenigheid uit de hand en raakte een 19-jarige man gewond toen hij werd beschoten.

De politie zegt dat ‘de hoofdverdachte‘ in deze zaak is nog voortvluchtig is. Dat is een 32-jarige Bredanaar, die oorspronkelijk uit Roosendaal komt. Deze man zou hebben geschoten met een vuurwapen.

De twee aangehouden mannen zullen worden verhoord.