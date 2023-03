Politie brengt beelden van daders aanslagen Den Bosch naar buiten (VIDEO)

Connect on Linked in

De politie heeft beelden naar buiten gebracht van personen die in 2021 en 2022 aanslagen uitvoerden op een slagerij in Den Bosch. Dat is de winkel van de vader van kickbokser Mohammed J. (26), in de ring ook wel “The Destroyer” genoemd. Volgens de politie zijn er drie incidenten in Den Bosch in onderzoek die waarschijnlijk met elkaar te maken hebben. De slagerij kreeg te maken met zowel een ontplofte handgranaat en een beschieting. Bij de sportschool waar J. trainde kwam een handgranaat tot ontploffing.

Slagerij

Mohammed J. is op dit momenteel zelf verdachte in een onderzoek naar drugs- en wapenhandel, zo kwam begin februari naar buiten.

Op de bewakingsbeelden, van de slagerij aan het Kapelaan Koopmansplein, zijn in de nacht van 27 juli 2021 twee personen te zien. Door de ruit van de voordeur gooiden ze eerst een steen en daarna een handgranaat naar binnen. Deze handgranaat ontplofte niet. Voor de winkel ontplofte wel een granaat.

Rotterdam

Dezelfde slagerij werd in de nacht van 8 op 9 februari 2022 beschoten. De schutter is, zoals te zien op de beelden hieronder. Op sommige beelden vertoont de man een opvallend loopje.

Bij de sportschool aan De Eendenkooi in Den Bosch ontplofte in de nacht van 10 op 11 februari 2022 een handgranaat.

Bij de sportschool en bij de slagerij heeft de politie dezelfde Renault Megane in beeld gekregen. De politie zegt dat het kenteken ervan bekend is bij de politie. Dat kenteken was een duplicaat. Na beide incidenten is de auto weggereden richting Rotterdam.