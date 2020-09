Rapper van 73 De Pijp verdachte dodelijk schietongeluk

Connect on Linked in

Op woensdag 9 september staan in de rechtbank in Amsterdam vier verdachten terecht voor het per ongeluk doodschieten van de 23-jarige Joey Uiterwijk in Amsterdam-Oost op 14 maart. Tijdens het spelen met een pistool werd Uiterwijk per ongeluk doodgeschoten door zijn goede vriend Shaquille L. (24). Een van de andere verdachten in de zaak is Xavier F., alias rapper Choppa van drillrapgroep 73 De Pijp. Dat blijkt uit onderzoek van Crimesite.

Drank en drugs

Op zaterdagmiddag 14 maart waren vijf vrienden thuis bij Shaquille L. aan de Lorentzlaan in Amsterdam-Oost onder invloed van alcohol, cocaïne en xtc aan het spelen met een pistool. Ze dachten dat het wapen ongeladen was en maakten foto’s en filmpjes terwijl het pistool van hand tot hand ging. De drank en drugs waren evenals het vuurwapen van Xavier “Choppa” F. (22) van rapgroep 73 De Pijp.

Omdat volgens Het Parool de patroonhouder er uit was gehaald en ze de trekker al eerder hadden overgehaald, gingen de vijf er van uit dat hun spel ongevaarlijk was. Toen Shaquille L. op een gegeven moment de Glock 17 op Uiterwijks hoofd richtte en de trekker overhaalde, werd hij tot ieders schrik dodelijk getroffen door een kogel.

‘Dood door schuld’

Shaquille L. zit vast voor moord. Het Openbaar Ministerie verwijt de drie andere vrienden – Daniël S., Roëll G. (24) en Xavier F. – van ‘dood door schuld’ vanwege hun fatale roekeloosheid. Van de vier verdachten zit alleen Shaquille L. nog vast. Volgens de politie waren de vier vrienden allemaal aanwezig in de woning toen het dodelijke schot werd gelost. Volgens de advocaten van Xavier F., Roëll G. en Daniël S. waren hun cliënten al weg toen L. het fatale schot loste. Xavier “Choppa” F. nam vlak na zijn vrijlating de rapvideo First Day Out op.

Scheveningen

Drillrapgroep 73 De Pijp kwam recent in het nieuws door de dodelijke steekpartij in Scheveningen, waarbij op 10 augustus de 19-jarige “Chuchu” uit Rotterdam om het leven kwam. De steekpartij vloeide voort uit rivaliteit tussen twee drillrapgroepen uit Amsterdam (73 De Pijp) en Rotterdam (een groep rond rapper Blacka 24).

De twee mannen die na de steekpartij in Scheveningen werden opgepakt zijn de rappers TFrazz en T.Y. van 73 De Pijp. Ook de Rotterdamse rapper Blacka (17) werd twee weken geleden opgepakt op verdenking van opruiing en openlijk geweld.