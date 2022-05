Politie doet invallen in onderzoek naar Ahmet G.

Connect on Linked in

Op verschillende plaatsen in Nederland zijn volgens de politie drie mannen opgepakt in een onderzoek naar Ahmet G. (59) uit Amstelveen. G. staat internationaal gesignaleerd. G. wordt door de landelijke recherche onder meer verdacht van betrokkenheid bij grootschalige cocaïnehandel.

Ton cash

Politie en justitie vermoeden dat G. zich schuilhoudt in Turkije.

Er zijn dinsdag invallen geweest in Koudum, Purmerend, Meppel en Amsterdam. De verdachten zijn mannen van 30, 38 en 49 jaar. In een woning in Meppel werden een kleine hoeveelheid drugs aangetroffen, versnijdingsmiddelen en chemicaliën. Vermoedelijk was dit een gebruikte cokewasserij. In Amsterdam trof de politie een ton aan cash aan en een behoorlijke hoeveelheid dure horloges. De politie nam ook een Mercedes AMG en een Audi S8 in beslag.

Amstelveen

G. was in 2019 doelwit van een aanslag op straat bij zijn woning in Amstelveen. Zowel G. als zijn dochter raakten daarbij lichtgewond. De politie gaat ervan uit dat Ahmet G. één van de mannen is die op de lijst stond van de verdachten die zijn aangehouden voor het voorbereiden van liquidaties en inrichten van “martelcontainers” in Wouwse Plantage.

De verdachten in de zaak van de martelcontainers rond Roger “Piet Costa” P. zijn volgens de politie in conflict met hun voormalige zakenpartner Alireza D., en Ahmet G.. D. zou een groot bedrag hebben weggenomen van de groep. Tegen de verdachten in de zaak van de martelcontainers zijn straffen tot 12 jaar geëist. Woensdag doet de rechtbank uitspraak in die zaak.

Witwassen

Ahmet G. is ook verdacht van uitlokken van liquidaties.

Recent stond hij terecht voor fraude en witwassen, samen met een medeverdachte, middels een schoonmaakbedrijf en een adviesbureau. Met valse facturen zouden tonnen zijn witgewassen. G. kreeg 33 maanden cel, in afwachting van zijn hoger beroep was hij op vrije voeten.