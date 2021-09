Drie van vier verdachten van Amstelveense aanslag voor de rechter

Connect on Linked in

Drie van de vier mannen die in juni zijn gearresteerd voor het uitvoeren van de mislukte moordaanslag op de crimineel Ahmet G. in Amstelveen stonden woensdag voor de Amsterdamse rechtbank in een pro forma-zitting, waar de rechtbank besloot dat ze in ieder geval tot de volgende zitting op 23 december vast moeten blijven zitten. Het Parool schrijft dat het Openbaar Ministerie veel bewijs ziet tegen de drie.

Aangestuurd

Op 16 maart 2019 probeerden twee mannen G. te liquideren. G. werd in zijn been geraakt, zijn dochter in haar enkel, en zijn echtgenote kreeg een pistool op haar hoofd gericht. Mogelijk weigerde dat wapen. De daders ontkwamen in een zwarte auto.

Afgelopen juni werden drie Rotterdammers en een man uit Zoetermeer (in de leeftijd van 27 tot 42 jaar) opgepakt door de politie. Lus-Yen A. (28) en Zarich C. (27) zijn de door justitie verdachte schutters. Jarald B. (27) zou de twee hebben aangestuurd. Tegen de vierde verdachte ziet het Openbaar Ministerie onvoldoende bewijs voor betrokkenheid bij de moordpoging maar wel voor onder meer wapenbezit. Dennis P. (47) blijft wel verdachte: hij zou mogelijk de opdracht voor de moord hebben gegeven aan B., aldus justitie.

Overigens denkt justitie dat verdachten uit het grote Eris-proces al in 2018 aan een plan werkten om G. te vermoorden. Dat ging toen niet door omdat de drie op de snelweg werden aangehouden, aldus het strafdossier. Ahmet G. is zelf al langer een verdachte van onder meer drugshandel, en ook van opdracht geven voor liquidaties, maar daarvoor is hij niet vervolgd. Een jaar geleden werd hij veroordeeld voor onder meer witwassen.

Observatie

Jarald R. is in beeld gekomen in het onderzoek naar twee mannen die Ahmet G. en diens zakenpartner intensief zouden hebben geobserveerd, maar daarvan zijn vrijgesproken. De recherche ziet bewijs in berichten die R. met een iPhone naar zijn vriendin stuurde voor én na de liquidatiepoging. In een auto waarmee observaties zouden zijn gepleegd bij het huis van G. is mogelijk dna van Lus-Yen A. gevonden.

Jarald R. heeft volgens justitie een spraakbericht aan Zarich C. hebben gestuurd, met onder meer de tekst: ‘Je moet ready zijn. Dus geen dingen plannen deze dagen.’

Op basis van omschrijvingen van de vrouw van Ahmet G. zijn compositietekeningen van de schutters gemaakt. Die lijken volgens justitie op Lus-Yen A. en Zarich C.. Volgens de advocaat van C. lijken wel meer mensen op de portretten in die tekeningen.

Op 23 december kijkt de rechtbank opnieuw of de voorlopige hechtenis van de verdachten nog moet doorgaan. De inhoudelijke behandeling van de zaak is waarschijnlijk medio 2022.