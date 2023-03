‘Politie doorzoekt huis in onderzoek onopgeloste moord’

Connect on Linked in

De politie heeft in Sittard een woning doorzocht in het onderzoek naar de moord of doodslag op de 19-jarige Xavier Durlinger (19). Diens lichaam werd op 19 mei vorig jaar gevonden in een bos op De Kollenberg in Sittard. Een woordvoerder van de politie zei tegenover De Limburger dat de doorzoeking niet door de politie naar buiten is gebracht omdat ‘er ten onrechte een beeld [zou] kunnen ontstaan dat bepaalde mensen als verdachte worden gezien.’

Saffierstraat

In de de Sittardse Saffierstraat gingen agenten van de forensische opsporing een woning binnen. Er is vooralsnog niemand aangehouden. Er zijn volgens de politie al eerder doorzoekingen geweest in het onderzoek.

Het slachtoffer werd sinds 11 mei 2022 vermist. Hij werd voor het laatst op de fiets gezien in het centrum van Sittard. Hij zou een afspraak hebben gehad toen hij verdween.

Verdachte

Op 31 mei werd een 19-jarige man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood van Durlinger. Maar deze werd 16 juni weer vrijgelaten. Hij had vrijwillig dna afgestaan, wat niet matchte niet met het dna in het onderzoek.

Verder zou deze man een alibi hebben voor het tijdstip van de moord. Hij geldt voor het Openbaar Ministerie wel nog als verdachte. De politie heeft in het onderzoek gezocht naar een verdachte auto.

Justitie heeft een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot oplossing van de zaak.