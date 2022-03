Veroordeelde drugscrimineel Piet W. aangehouden op Aruba

Connect on Linked in

De gezochte drugshandelaar Piet W. is woensdag bij een paspoortcontrole aangehouden op Aruba. Het is de bedoeling dat hij aan Nederland zal worden uitgeleverd, vanwege een eerdere veroordeling.

Aangehouden

Antilliaanse media meldden al dat W. gisteren is aangehouden. Er werd nog geen formele mededeling gedaan door justitie in Aruba, waarom dat was gebeurd. ‘Het is nog niet duidelijk op grond waarvan hij is aangehouden’, aldus het Surinaamse Starnieuws.

Inmiddels heeft justitie bevestigd dat het om een eerdere veroordeling voor een drugszaak gaat.

Schuldig

W. werd in maart 2014 veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf. Hij werd schuldig bevonden aan het leiding geven aan een internationale criminele organisatie die in cocaïne handelde. Het Openbaar Ministerie had 9 jaar cel geëist.

Hij werd hiervoor in april 2012 opgepakt in Barcelona. W. wist echter te vluchten. Sindsdien verbleef hij volgens ingewijden voornamelijk in Suriname.

W. heeft de Nederlandse nationaliteit. Hij had vorig jaar de Surinaamse nationaliteit aangevraagd, maar heeft deze niet gekregen.

Opsporing

W. werd onder meer beschouwd als opdrachtgever van transporten waarin tonnen cocaïne Europa werden ingevoerd, onder meer via de haven van Antwerpen. Zo werd hij genoemd als één van de verzenders van de partij van 4200 kilo cocaïne die in april 2020 werd onderschept in een loods bij de haven van Antwerpen.

De opsporing van Piet Siegfried W. zou zijn gedaan door de Nederlandse landelijke politie-eenheid, via liaison-officieren, meldt Het Parool vanochtend.

Vermoord

De krant schrijft ook dat in het criminele milieu in 2019 het verhaal ging dat twee in september van dat jaar geliquideerde Amsterdamse criminelen waren vermoord omdat ze samen met anderen een partij van 400 kilo cocaïne hadden gestolen van de organisatie van W. Het ging om Genciël ‘Genna’ Feller, die op Curaçao werd doodgeschoten, en ex-profvoetballer Kelvin Maynard, die in Zuidoost werd vermoord. Wortel zou op wraak hebben gezind.

Zijn advocaat noemde dit toen ‘klinkklare onzin’.

Bevestigd

Het Openbaar Ministerie heeft de aanhouding van een crimineel inmiddels bevestigd. Ze geeft in een bericht aan dat op Aruba woensdag het voortvluchtige kopstuk van een internationale drugsbende is aangehouden. ‘Het gaat om een 53-jarige man uit Suriname die met een vlucht vanuit Paramaribo gistermorgen arriveerde op de internationale luchthaven Koningin Beatrix.’

Justitie bevestigt dat het om de persoon gaat die na een megaproces van 13 dagen bij de rechtbank Rotterdam op 28 maart 2014 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 7 jaar. Van die straf moet hij nog bijna 3 jaar (1082 dagen) uitzitten.

Piet W. werd destijds door justitie gezien als ‘de onbetwiste leider’ van een drugsorganisatie, die zich jarenlang bezig hield met cocaïnehandel. Deze organisatie werd beschouwd als een multinational die wereldwijd opereerde.

Onderzoek

Het strafrechtelijk onderzoek door de Dienst Landelijke Recherche onder de codenaam Tidore begon in 2010 nadat in de haven van Rotterdam ruim 1100 kilo cocaïne werd onderschept die zat verstopt in een lading whisky. Vervolgens werd een reeks cocaïnetransporten in kaart gebracht vanuit Zuid-Amerika naar onder meer Hongkong, de Kaapverdische eilanden en Nederland.

Onherroepelijk

Het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Rotterdam is vorig jaar ‘door de veroordeelde drugshandelaar ingetrokken.’

Het vonnis van de rechtbank Rotterdam werd daarmee onherroepelijk.

Piet W. verbleef de laatste jaren vermoedelijk in Suriname, meldt het OM. Het Nederlandse politieteam FASTNL van de Landelijke Eenheid, dat voortvluchtigen opspoort, kreeg onlangs informatie dat W. naar Aruba zou reizen. Vervolgens diende het OM een rechtshulpverzoek in voor zijn aanhouding.

Na aankomst op Aruba is de man woensdag bij de paspoortcontrole aangehouden. Hij wordt naar verwachting binnenkort overgebracht naar Nederland om de rest van zijn straf uit te zitten.

De advocaat van Piet W. wil geen commentaar geven op zijn aanhouding, schrijft Het Parool.