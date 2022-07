Politie: explosies in Utrechtse regio om drugsruzie

Connect on Linked in

De politie denkt dat de explosies die afgelopen weekend plaatsvonden in de provincie Utrecht voortkomen uit ‘een conflict in het drugsmilieu’. Zaterdag was er een ontploffing bij een woning aan de 2e Poortstraat in Hoef en Haag (Vianen) en zondag in Tienhoven aan de Westbroekse Binnenweg.

Vanwege de dreiging voor een herhaling hebben de betrokken burgemeesters ook enkele andere woningen binnen de eenheid Midden-Nederland uit voorzorg gesloten. De politie zegt momenteel in opdracht van het Openbaar Ministerie ‘volop onderzoek’ te doen naar de achtergrond van de incidenten. Na het eerste onderzoek houdt de politie er sterk rekening mee dat de incidenten te maken hebben met een conflict in het drugsmilieu.

Politie en Openbaar Ministerie hebben informatie gedeeld met meerdere gemeenten in de regio Midden-Nederland. Na analyse van die signalen zijn er woningen voor langere duur gesloten.

Bewoners van de vier de woningen zijn momenteel mede voor hun eigen veiligheid ergens anders gehuisvest.