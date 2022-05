Politie: geen verband tussen mishandeling en overlijden Lukoki

Connect on Linked in

De politie zegt geen verband te hebben gevonden tussen het overlijden van profvoetballer Jody Lukoki (29) en een eerdere mishandeling in Almere. Vorige week werden drie verdachten opgepakt. Zijn kwamen na verhoor weer vrij. Dinsdag werd een 35-jarige man uit Almere opgepakt, die vrijdag wordt voorgeleid. Hij wordt verdacht van poging doodslag, de rest wordt verdacht van betrokkenheid bij de mishandeling.

De mishandeling vond plaats in de vroege ochtend van 1 mei op straat in Almere. De 29-jarige Lukoki raakte hierbij gewond. Thuis kreeg hij last van zware hoofdpijn en kniepijn, waardoor hij in het ziekenhuis belandde.

Beenamputatie

Daar ging zijn situatie vervolgens zo snel achteruit dat artsen constateerden dat hij een zware infectie en zuurstoftekort had opgelopen, waardoor zijn been geamputeerd moest worden. Lukoki werd na de ingreep tijdelijk in coma gehouden, waarna hij op 9 mei in het ziekenhuis overleed aan een hartstilstand.

Vier arrestaties

Vorige week werden drie van verdachten opgepakt: een 36-jarige man uit Almere, een 35-jarige man uit Heino en een 23-jarige man uit Hilversum. Zij mochten na verhoor weer gaan. Dinsdag werd een 35-jarige man uit Almere opgepakt, die vrijdag wordt voorgeleid. Hij wordt verdacht van poging doodslag, de rest wordt verdacht van betrokkenheid bij de mishandeling.

Vechtsporter

De Telegraaf schreef vorige week dat een van de vier verdachten vechtsporter Victor “Tigri” K. uit Almere is. Hij is als verdachte gehoord in de zaak en wordt verdacht van mishandeling. K. was eerder verdachte in de moordzaak op Esther Paul uit Almere in 2017. Het OM besloot in 2019 af te zien van vervolging van K. wegens gebrek aan bewijs.

Sectie

De politie meldt woensdag dat uit onderzoek echter is gebleken dat er geen verband is tussen de mishandeling en het overlijden van Lukoki. Er is sectie op zijn lichaam uitgevoerd om hier duidelijkheid over te krijgen. De politie doet geen uitspraak over de exacte doodsoorzaak.

Volgens bronnen rond de Congolees-Nederlandse rechtsbuiten was Lukoki “verslaafd aan lachgasballonnen”, waardoor hij mogelijk zuurstoftekort op had gelopen en kampte met blessures.