Politie heropent onderzoek naar vergismoord op Rob Zweekhorst

De politie beschikt over nieuwe informatie over de moord op Rob Zweekhorst (44), die op Nieuwjaarsdag 2014 rond 19.15 in zijn woonplaats Berkel en Rodenrijs werd geliquideerd toen hij zijn honden uitliet. Het was vrijwel zeker een persoonsverwisseling. Er heeft zich nu een anonieme tipgever gemeld die nieuwe informatie heeft gegeven over de achtergrond van het misdrijf. Dat maakte de politie in Opsporing Verzocht bekend. Er is een team van twintig rechercheurs op de zaak gezet.

Dennis van den B.

De politie taxeert de nieuwe informatie als waardevol en betrouwbaar, zó betrouwbaar dus dat er opnieuw een Team Grootschalige Opsporing (TGO) aan de zaak werkt. De beloning voor de gouden tip is verhoogd van 15.000 naar 25.000 euro. Rob Zweekhorst was gelukkig getrouwd, vader van twee jonge kinderen en interim-directeur personeelszaken bij de GGZ in Amsterdam.

Het werkelijke doelwit op die fatale 1 januari was zeer waarschijnlijk iemand die destijds betrokken was bij een conflict over een drugstransport en vlak in de buurt woonde, mogelijk Dennis van den B. (53).

Van den B. was één van de mannen die is veroordeeld in een zeer groot politie-onderzoek naar grootschalige smokkel van cocaïne rond de douane-ambtenaar Gerrit G.. Die groep verdachten is in 2020 in hoger beroep veroordeeld tot lange celstraffen.

René F.

De hoogste straf was voor de beruchte Schiedammer Henk E. (70). Hij kreeg elf jaar cel. Rechtbank en justitie achtten bewezen dat E. in 2014 en 2015 de organisator was achter grote transporten van cocaïne.

In de jaren daarvoor waren er ook al transporten geweest. Douanier Gerrit G. speelde steeds een hoofdrol doordat hij in zijn functie kon besluiten of zogeheten “risico-containers” daadwerkelijk een fysieke (scan)controle zouden krijgen of niet.

Een andere verdachte was René F. (55). Ook hij is veroordeeld voor cocaïnehandel.

René F. was daarnaast verdachte van opdracht geven voor de moord op Rob Zweekhorst. Maar het onderzoek liep dood en zijn advocaat verzocht in september nog aan de rechtbank de vervolging formeel te doen staken.

