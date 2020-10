In hoger beroep elf jaar cel voor cocaïne invoer via haven Rotterdam

Connect on Linked in

Het gerechtshof Den Haag heeft vrijdag in hoger beroep vijf mannen veroordeeld tot ruim elf jaar cel voor de grootschalige invoer van cocaïne, waarbij gebruik is gemaakt van een omgekochte douaneambtenaar. In hoger beroep stonden in totaal zeven verdachten in deze megazaak terecht. De hoogste straf van elf jaar en vier maanden is voor hoofdverdachte Henk E. (69).

Gerrit G.

De eis in hoger beroep tegen Schiedammer Henk E. was dertien jaar en drie maanden. De rechtbank en justitie achten bewezen dat de Schiedammer de organisator was van enkele grote drugstransporten naar Rotterdam in 2014 en 2015. Daarbij zorgde de corrupte douanier Gerrit G. ervoor dat de containers met drugs zonder controle Nederland binnen konden komen.

Marco E., een zoon van Henk E. is door het hof veroordeeld voor de invoer van cocaïne, maar vrijgesproken van betrokkenheid bij de omkoping van de douaneambtenaar. Hij krijgt zeven jaar en zeven maanden cel in plaats van de zes jaar waartoe de rechtbank was gekomen.

De organisator van transporten in Brazilië krijgt in hoger beroep vijf jaar en acht maanden cel door het hof opgelegd. De man die cocaïne in een Nederlandse uithaalde krijgt 21 maanden cel. De man die zijn bedrijven ter beschikking stelde voor twee cocaïne-importen is veroordeeld tot vier jaar en drie maanden.

Moordpoging

Jimmy R., een andere zoon van de hoofdverdachte stond in hoger beroep niet meer terecht voor cocaïne-invoer, maar is veroordeeld wegens een poging tot moord op René F. in 2015. Hij krijgt 8,5 jaar cel in plaats van de veertien die de rechtbank hem oplegde.

Dat de hoofdverdachte en laatstgenoemde zoon tot een lagere straf zijn veroordeeld dan door de rechtbank is opgelegd, hangt samen met het feit dat het hof aansluiting heeft gezocht bij de straffen die voor soortgelijke misdrijven zijn opgelegd. Overschrijding van de redelijke termijn van berechting heeft in alle zaken een strafverlagende rol gespeeld.