Verdachte van vergismoord vraagt rechter om strafzaak te beëindigen

René F. (55), de man die ervan wordt verdacht opdracht te hebben gegeven voor een moord waarbij op Nieuwjaarsdag 2014 bij vergissing Rob Zweekhorst (foto) om het leven kwam, wil dat zijn strafzaak wordt stopgezet. Zijn advocaat Ed Manders heeft daartoe bij de Rotterdamse rechtbank een verzoek ingediend, omdat er volgens hem sprake is van een onredelijke vertraging van de strafzaak. Dat schrijft het AD.

Een officieel verzoek om een strafzaak stop te zetten is zeer uitzonderlijk, maar Manders zegt dat er al twee jaar niets meer gebeurt in de strafzaak en dat er geen bewijs is tegen zijn cliënt. ‘Er moet een punt achter worden gezet.’

‘Vier jaar in onzekerheid’

Volgens de advocaat is er sprake van onredelijke vertraging van de strafzaak. ‘En die valt niet mij en niet mijn cliënt te verwijten. Mijn cliënt leeft al vier jaar in onzekerheid over zijn strafzaak. Dat valt hem zwaar. De verdenking drukt zwaar op hem en zijn gezin. Ik vraag me af met welk doel het Openbaar Ministerie de vervolging nog wil doorzetten, want er is na het opnieuw horen van getuigen geen sprake van wettig bewijs.’

Partij coke

De 44-jarige Rob Zweekhorst, directeur van een GGZ-instelling en vader van twee kinderen, werd op 1 januari 2014 vlakbij zijn woning in Berkel en Rodenrijs doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet. Hij was slachtoffer van een persoonsverwisseling. Waarschijnlijk wilden de moordenaars zijn plaatsgenoot Dennis van den B. liquideren, omdat deze verantwoordelijk werd gehouden voor een onderschepte partij cocaïne.

Corrupte douanier

Van den B. is veroordeeld in de zaak van een cocaïnesmokkel middels de corrupte douanier Gerrit G.. Schiedammer René F. is ook veroordeeld in die zaak: tot vier jaar wegens omkoping van de douanier. Volgens justitie gaf René F. de opdracht om Dennis van den B. te liquideren wegens het mislukken van het drugstransport van 300 kilo cocaine.

Liquidatiepoging

De vergismoord op Rob Zweekhorst zou volgens het OM zijn uitgevoerd door Schiedammer Jimmy R. (48). René F. werd vier jaar na de vergismoord aangehouden, evenals Jimmy R. Beiden kwamen al na enkele maanden op vrije voeten wegens gebrek aan bewijs. In maart 2015 ontsnapte René F. aan een moordaanslag. Jimmy R. kreeg voor die mislukte liquidatie tien jaar cel opgelegd.

‘Maatschappelijk belang te groot’

In februari 2019 vond in de rechtbank een regiezitting plaats ter voorbereiding van de inhoudelijke behandeling van het proces. Daarna werd het stil. Ook advocaat Peter Langstraat van de nabestaanden van Rob Zweekhorst, zegt tegen het AD dat het OM de laatste tijd weinig heeft laten horen. ‘Er is richting de weduwe aangegeven dat ze worstelen met de zaak. Ik begrijp dat de advocaat van de verdachte het allemaal te lang vindt duren, maar ik acht het onwaarschijnlijk dat zijn verzoek wordt gehonoreerd omdat het maatschappelijk belang te groot is.’

Reactie OM

Het OM meldt in een reactie nog niet inhoudelijk te kunnen reageren op het verzoek van advocaat Manders om het onderzoek stop te zetten. ‘Vrijdag komt de reflectiekamer van het OM bijeen om de status van het onderzoek te bespreken. Dat stond al gepland,’ aldus een woordvoerder.

Als er wederom geen voortgang in het onderzoek zit, dreigt de vergismoord op Zweekhorst een coldcasezaak te worden.