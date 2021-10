Politie houdt rekening met meer aanslagen

Connect on Linked in

Aan de vooravond van de eerste openbare zitting van maandag in de zaak tegen de twee verdachten die zijn aangehouden na de liquidatie van Peter R. de Vries zegt de Amsterdamse politiechef Frank Paauw er rekening mee te houden dat er nog meer aanslagen op betrokkenen bij strafrechtprocessen zullen volgen. Paauw zegt tegen EenVandaag: ‘Dat is de prijs die we betalen voor de forse aanpak van de georganiseerde misdaad.’

Verdachte personen

Peter de Vries was het derde slachtoffer dat betrokken was bij het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi en zestien medeverdachten. Eerder zijn de broer van de kroongetuige (in 2018) en diens advocaat (in 2019) vermoord. Peter R. de Vries was sinds het voorjaar van 2020 als adviseur van kroongetuige Nabil B. betrokken bij het proces.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) doet apart onderzoek naar de moord op De Vries. Daarin komt de vraag aan de orde waarom De Vries op het moment van de aanslag geen beveiliging had. Ook het gegeven dat een beveiliger van het programma RTL Boulevard eerder info over verdachte personen doorgaf, zoals Der Spiegel berichtte, is voorwerp van onderzoek van de Raad. Politiecommissaris Paauw wil in EenVandaag daarom niets zeggen over de beveiliging van de Vries.

Een week voor de moordaanslag op Peter R. de Vries zou een medewerker van de parkeergarage in de straat waar de misdaadjournalist is neergeschoten, een verdacht persoon hebben zien rondhangen, hij zou de Poolse verdachte in de zaak van de schietpartij hebben herkend. Een beveiliger van RTL Boulevard gaf dit door aan de politie in Amsterdam.

Schokkende waarheid

De hoofdofficier van justitie in Amsterdam, René de Beukelaer, zegt dat de strijd van politie en justitie tegen de cocaïnemaffia escaleert en dat dit leidt tot steeds meedogenlozere wraakacties en moordaanslagen in opdracht van machtige drugsbaronnen. De Beukelaer in EenVandaag:

De grens schuift steeds verder op. Wij proberen mensen zo goed mogelijk te beveiligen, maar honderd procent garantie is niet mogelijk. Natuurlijk baal ik daarvan. Maar het is wel de realiteit. De vraag is ook: als je die beveiliging dan al goed kunt regelen, heb je dan voldoende capaciteit daarvoor? Nou, die is er ook niet. (…) Het is een schokkende waarheid, maar het is wel de realistische waarheid.

De Beukelaer zegt rekening te houden met een aanslag op bijvoorbeeld een rechter, een rechercheur of een officier van justitie.

De top

Paauw zegt dat de politie ‘steeds dichter in de buurt van de top van de zware, georganiseerde criminaliteit’ komt.

We passen aan, we leren, verbeteren en zetten nieuwe technieken in. Maar is dat een garantie dat er geen nieuwe aanslagen komen? Dat is een utopie om dat te denken.

De overheid is er niet klaar voor, denkt Paauw, die bij de Nationale Politie landelijk de persoonsbeveiliging in zijn portefeuille heeft.

Peter Schouten, advocaat van kroongetuige Nabil B., zegt dat de verdediging van B. bij de NCTV één keer formeel om beveiliging voor De Vries heeft gevraagd. Dat was toen niet mogelijk omdat De Vries geen procespartij was. Beveiliging zou door de lokale politie moeten worden gedaan.

Volgens Schouten wilde De Vries geen persoonsbeveiliging maar had hij niettemin beveiligd moeten worden.

Zie ook:

‘Mannen stonden klaar om lichaam De Vries te filmen’