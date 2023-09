Politie houdt verdachte dodelijke steekpartij Marokko aan

Connect on Linked in

De politie heeft zaterdag de 29-jarige Rotterdammer Soufiane B. aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke steekpartij op een strand in Marokko deze zomer. Er was al het vermoeden dat hij was ondergedoken in Nederland.

(Beeld MediaTV)

Explosies

Tot twee keer toe was er de afgelopen weken een explosie bij een woning op de Rembrandtstraat in Rotterdam-Noord, vermoedelijk stonden die ontploffingen in verband met de zaak.

In de nacht van 3 op 4 augustus ging een explosief af bij een woning op de Rembrandtstraat in Rotterdam. Twee mannen, een 23-jarige man uit Spijkenisse en een 24-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats zijn daarvoor aangehouden. Deze verdachten zitten nog vast.

Geen aanhoudingen

In de nacht van 4 op 5 september was dezelfde woning opnieuw het doelwit van een explosie. Opnieuw raakte niemand gewond. Voor deze explosie zijn nog geen aanhoudingen verricht.

Het dodelijke steekincident in Marokko vond eind juli plaats.