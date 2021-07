Politie houdt vier verdachten aan voor liquidatie uit 2012

Connect on Linked in

Woensdag heeft de politie nog vier verdachten aangehouden in het onderzoek naar de liquidatie van Jan Elzinga. Deze 40-jarige motorcrosser en motorhandelaar uit Marum (G) is op 10 juli 2012 doodgeschoten in zijn woonplaats. In 2014 zijn daarvoor in hoger beroep al twee mannen veroordeeld.

Op basis van nieuwe informatie is in januari 2021 een nieuw Team Grootschalige Opsporing (TGO) gestart door de politie Noord-Nederland. Dit onderzoek heeft nu geleid tot de aanhouding van vier verdachten: een 42-jarige vrouw uit de gemeente Hoogeveen, een 39-jarige man uit de gemeente Noordenveld, een 59-jarige vrouw uit Roden en een 56-jarige man uit Kampen.

Er zijn vier doorzoekingen verricht.

De verdachten zitten in volledige beperkingen. Daarom wil de politie over deze zaak verder geen uitspraken doen. Waar de nieuwe informatie uit bestaat of waar die vandaan is gekomen blijft nog onbekend.

In de ochtend van dinsdag 10 juli 2012 werd de 40-jarige Jan Elzinga doodgeschoten aan de Langestraat in zijn woonplaats Marum nadat hij was wezen zwemmen in het plaatselijke zwembad. In de uitgebrande vluchtauto vond de politie een petje met dna-materiaal.

Pascal E. bekende later dat hij de auto had gereden en de dodelijke schoten had gelost. De drugsverslaafde E. werd verminderd toerekeningsvatbaar geacht.

Hij zou de moord voor 15.000 euro hebben gepleegd in opdracht van Jan-Willem P., een wietteler en glaskunstenaar uit Kampen, die steeds heeft ontkend. Rechtbank en hof vonden bewezen dat P. wapens en informatie bij E. had bezorgd.

De toen 46-jarige Jan-Willem P. is veroordeeld tot twintig jaar cel. Pascal E. vijftien jaar cel.

Monique H. – destijds de vriendin van Jan Elzinga – werd een tijd lang verdacht van opdracht geven voor de moord, ze werd aangehouden maar kort nadien weer vrijgelaten. Ook haar broer was verdacht.