Politie in Vlissingen: arrestaties in onderzoek schietpartijen

Politieagenten in Vlissingen hebben dinsdagmorgen vier mannen opgepakt omdat ze betrokken zouden zijn geweest bij een serie schietpartijen die de afgelopen maanden in de stad hebben plaatsgevonden. Volgens de politie speelt er een gewelddadig conflict in het criminele milieu in Vlissingen.

Een van de incidenten was op zaterdagmiddag 17 februari van dit jaar in de Ribesstraat. Toen werd vanuit een rijdende auto in de richting van een man geschoten. Dit gebeurde op een paar meter van een speeltuintje waar op dat moment kinderen speelden. Rondvliegende kogels belandden in drie verschillende woningen.

Dinsdag zijn de vier verdachten in drie woningen in het Middengebied, een wijk in het hart van Vlissingen, gearresteerd. Twee van de vier mannen worden verdacht van poging moord of doodslag en alle vier van het bezit van vuurwapens. De mannen zijn 20, 23, 25 en 28 jaar en komen allen uit Vlissingen

De politie onderzoekt hun betrokkenheid bij diverse schietpartijen van dit jaar in het Middengebied.

Rechercheurs doen vandaag nader onderzoek in vier woningen in de wijk.

De politie heeft ook twee auto’s in beslag genomen. Een takelbedrijf sleepte de voertuigen voor verder onderzoek weg.

De politie stelde na de schietpartij in de Ribesstraat kogelhulzen veilig en concludeerde dat er een Kia Picanto betrokken is geweest. Het kenteken van de auto is bij de politie bekend. De eigenaar is ook bekend en verhoord en hij is ook een van de verdachten in deze zaak.

De schutter zat naast de bestuurder in de auto. Deze man was mogelijk donkergetint met een ringbaardje en mogelijk een bandana rond zijn hoofd. Over de bestuurder is nog niets bekend. De politie wil nog weten wie de schutter was en wie er aan het stuur zat.

De zaak komt dinsdagavond aan de orde in Opsporing Verzocht.

