Faissal Taghi wordt door Dubai uitgeleverd (of niet?)

Na geruchten, en een bericht in De Telegraaf over de aanhouding van de 22-jarige zoon van Ridouan Taghi, is maandag uiteindelijk door het Openbaar Ministerie zijn arrestatie bevestigd. Maar of Faissal Taghi nu daadwerkelijk zal worden uitgeleverd is nog de vraag. Ondanks een nieuw verdrag met de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) verloopt de door Nederland gewenste justitiële samenwerking met de VAE nog niet optimaal.

Door @Wim van de Pol

In november 2022 zijn in Dubai Edin G. en Zohair B. opgepakt en in januari kwam het bericht dat de twee veronderstelde leden van ‘een superkartel’ dat met Ridouan Taghi zou hebben samengewerkt alweer los waren. Het Parool schrijft zaterdag dat er in die zaken een probleem lag: de Nederlandse uitleveringsverzoeken werden binnen de gestelde termijn van 40 dagen weliswaar ingediend, maar er ontbraken volgens de autoriteiten en de rechters in de VAE vereiste stukken, waardoor de termijn verliep.

Zelfde scenario

Nu dreigt volgens bronnen van Het Parool in het geval van Faissal Taghi eenzelfde scenario. Bronnen van de krant hebben namelijk laten weten dat een eerste uitleveringsverzoek zou zijn afgewezen en dat er inmiddels een beroepsprocedure hiertegen loopt.

Een van de algemene problemen met uitlevering vanuit de VAE is dat verdenkingen van witwassen of financiële fraude in dat land niet altijd als voldoende voor een uitlevering worden beoordeeld. De Nederlandse justitie moet ervoor moeten zorgen dat de verdenkingen waarvoor uitlevering wordt gevraagd in de ogen van plaatselijke rechters zwaar genoeg zijn en in overeenstemming met het plaatselijke recht.

België tobt met hetzelfde probleem als Nederland. Dat land heeft aan de VAE herhaaldelijk vergeefs gevraagd om uitlevering van personen die verdacht, en zelfs al veroordeeld zijn, voor zware drugsdelicten.

Vliegtuig

Voordat het nieuwe verdrag tussen Nederland en de VAE werd getekend kwamen Ridouan Taghi en de Amsterdamse crimineel Khalid J. vanuit de VAE in Nederland aan. Zij werden niet volgens de regels gearresteerd en uitgeleverd, maar op een Nederlands vliegtuig het land uitgezet. Volgens hun advocaten was dat een illegale actie van de autoriteiten in Dubai. Met de rechtspleging en de mensenrechten is het in de VAE volgens internationale organisaties niet goed gesteld.

Het was duidelijk dat in het geval van Ridouan Taghi inlichtingendiensten een belangrijke rol hebben gespeeld. De Telegraaf schreef deze week dat ook in het geval van de arrestatie van Faissal Taghi onder meer de Marokkaanse inlichtingendienst heeft samengewerkt met justitie in de VAE.

Maandag

In het persbericht van het Openbaar Ministerie over de kwestie, naar aanleiding van het bericht van De Telegraaf, schreef het landelijk parket dat de autoriteiten in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) de aanhouding ‘maandag hebben bevestigd’. Dat betekent dus dat kennelijk het landelijk parket over de arrestatie pas door de publicatie maandag in de De Telegraaf hebben vernomen. Het parket schrijft op diplomatieke toon dat het ‘het volste vertrouwen in het verdere verloop van de uitleveringsprocedure’ heeft.

Met Faissal Taghi wordt kennelijk niet dezelfde route bewandeld als met zijn vader en Khalid J.: de route van de uitzetting. Maar het landelijk durft nog niet vooruit te lopen op een afronding en goede afloop van de uitlevering van Faissal Taghi.