Uitspraak in zaak Marengo in 2024

De rechtbank in Amsterdam heeft een nieuwe datum bepaald, waarop de uitspraak in de zaak Marengo moet volgen. Ze zal voor alle verdachten vonnis wijzen op dinsdag 27 februari 2024.

In oktober vinden in de zaak Marengo opnieuw zittingen plaats, in de extra beveiligde rechtbank, De Bunker, in Amsterdam. Op 6 oktober vindt een pro forma-zitting plaats, voor alle verdachten.

In de zaak staan 17 personen terecht, op verdenking van deelname aan een goede organisatie en van betrokkenheid bij 6 moorden, 4 pogingen tot moord en van het voorbereiden van liquidaties. Ridouan Taghi en Said Razzouki worden ervan verdacht leiding te hebben gegeven aan de organisatie.

Het laatste nieuws in de zaak was dat de kroongetuige in het proces Marengo, Nabil B., weer een advocaat heeft. Onno de Jong meldde zich opnieuw als zijn raadsman aan.

Ook Ridouan Taghi zat na het terugtreden van de van lidmaatschap van een criminele organisatie verdachte Inez Weski zonder advocaat. Arthur van der Biezen, Michael Ruperti en Sjoerd van Berge Henegouwen presenteerden zich als de nieuwe advocaten. Ze namen eerder geen deel aan het Marengo-proces tegen Taghi.

Maar Taghi heeft via zijn nieuwe advocaten laten weten niet meer mee te willen doen aan het proces bij de rechtbank. Op 19 juli besloot de rechtbank dat de drie nieuwe advocaten geen extra tijd zullen krijgen om het dossier te bestuderen. Ze hadden om negen maanden uitstel verzocht om dat ze doen. Taghi heeft het over een ‘schijnproces’.

Door alle strubbelingen in het proces kon de eerder vastgestelde datum voor het vonnis van 20 oktober niet worden gehaald.