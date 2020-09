Politie: Mexicaanse kopstukken waren in Nederland

Connect on Linked in

Twee ‘kopstukken’ van het Mexicaanse Sinaloa-kartel hebben vorig jaar Nederland bezocht, met een toeristenvium, zo schrijft het Algemeen Dagblad. Mogelijk houdt dat bezoek verband met laboratoria voor de productie van crystal meth.

Zorgen

De politie maakt zich zorgen over crystal meth. Er zijn in 2020 een record aantal meth-labs in Nederland ontdekt. Crystal meth-onderzoeken krijgen nu de hoogste prioriteit, zegt Andy Kraag, hoofd van de landelijke recherche. De politie vermoedt dat Mexicaanse criminele organisaties samenwerken met Nederlanders. Politiecommissaris Max Daniel in het AD:

We weten door ons bezoek aan Mexico dat er kopstukken van het Sinaloa-kartel op bezoek zijn geweest in Nederland. Vorig jaar zomer, met een toeristenvisum. We gebruiken informatie uit Encrochat om zicht te krijgen op wat zij hier precies kwamen doen.

De politie heeft een landelijk team van honderd rechercheurs op meth-onderzoek gezet, dat samenwerkt met de regionale recherchediensten.

Handigheidje

Volgens het AD profiteren Nederlanders van een handigheidje dat Mexicanen hen hebben geleerd. Bij het maken van crystal meth uit BMK wordt de helft direct omgezet in methamfetamine en is de andere helft afval. De Mexicanen weten dat restproduct weer op te werken tot methamfetaminezout. De Mexicanen weten daarnaast dat zout om te zetten in de meth kristallen, die gebruikers kunnen roken. ‘Vanuit onze onderzoeken zien we dat ze al die expertise naar Nederland hebben gehaald’, zegt Kraag.

Toch hebben Mexicaanse kartels niet echt zelf voet aan de grond. Mexicaanse drugslaboranten werken in Nederland voor de Nederlandse producenten, en als een soort zzp’er voor zichzelf, maar volgens de politie wel met toestemming van het Sinaloa-kartel in Mexico.

Gebruik van meth in Nederland is minimaal. In Oost-Europa en met name Australië brengt het veel meer op, zelfs tien keer meer dan xtc, wat daar ook al duur is.

Zie ook:

‘Mexicanen woonden in caravan bij drugslab’