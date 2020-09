‘Mexicanen woonden in caravan bij drugslab’

Connect on Linked in

Twee Mexicanen die in juni werden opgepakt bij een drugslab in Herwijnen waren daar sinds februari aan het werk. Dat bleek woensdag bij een voorbereidende zitting voor de rechtbank in Arnhem. Volgens Omroep Gelderland zei de officier van justitie dat ze op grote schaal crystal meth produceerden.

Encrochat

Er zijn in het onderzoek van de recherche momenteel nog verdachten beeld die nog niet zijn aangehouden. Bewijs in de zaak komt vooral uit ontsleutelde pgp-chats van de verdachten. Ze maakten gebruik van Encrochat. De politie was dit voorjaar door een hack in staat in een bepaalde periode mee te lezen met de gebruikers van Encrochat, voordat de servers in beslag werden genomen in Frankrijk.

Honderden kilo’s

De Mexicanen waren volgens het Openbaar Ministerie concreet betrokken bij de productie van vele honderden kilo’s crystal meth in verschillende stadia van bewerking, onder meer 75 kilo kristallen, 1.200 kilo methamfetaminepoeder, en 775 liter methamfetamineolie.

De Mexicanen werden in die communicatie door Nederlandse verdachten aangeduid als ‘kippen’ of ‘Mexes’. De verdachten, 45 en 26 jaar, woonden in een caravan aan de Bloklandweg in Herwijnen. Daar werd voor hen eten en drinken gebracht. De verdachten zeggen dat ze nauwelijks bewegingsvrijheid hadden.

Utrechts onderzoek

De verhuurder van de stal en de eigenaar van het perceel aan de Bloklandweg waren ook verdacht maar zijn op vrije voeten omdat bewijs voor hun betrokkenheid gering is. Het lab stond in een stal bij een boerderij in Herwijnen in de westelijke Betuwe.

Op 2 december is een nieuwe pro forma-zitting. Tot die datum blijven de twee verdachten in voorlopige hechtenis.

Volgens het OM is er een link met een andere drugszaak, in het Utrechtse, waar mensen in zijn aangehouden. Welke zaak dat is bleef onbekend. In Midden-Nederland loopt een groot onderzoek naar synthetische drugs naar aanleiding van in locaties in Kockengen en Overberg, bij Amerongen.