Politie: mogelijk meerdere schutters bij liquidatie in Hoensbroek

In Opsporing Verzocht wordt dinsdagavond met een uitgebreide reconstructie aandacht besteed aan de dodelijke schietpartij, waarbij op zondag 2 mei 2021 de 29-jarige Kayvan Pishbin uit Aken (D) overleed. In de zaak werden op 31 januari jl. twee mannen uit Heerlen aangehouden, maar de politie houdt in de zaak rekening met meerdere schutters.

Achtervolging gefilmd

De in het Duitse Aken woonachtige Iraniër Kayvan Pishbin werd op 2 mei 2021 doodgeschoten op de Schuureikenweg in Hoensbroek. Een maand later werd bekend dat het slachtoffer de achtervolging die voorafging aan de schietpartij had gefilmd. De politie zegt dat bekend is dat verschillende verhalen en geruchten circuleren.

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de aanleiding voor de schietpartij ligt in een conflict over drugshandel, aldus de politie. Kayvan Pishbin was lid van motorclub Satudarah en had mogelijk ook banden met de Koerdische motorclub OMG Bahoz.

Bewakingsbeelden

In de uitzending van Opsporing Verzocht van dinsdag 7 februari wordt onder andere teruggeblikt op wat zich op de dag van de liquidatie heeft afgespeeld, worden bewakingsbeelden getoond en vindt er nog een oproep voor specifieke getuigen plaats.

Arrestaties

Op 31 januari zijn door de Belgische politie twee mannen van 25 en 27 uit Heerlen in hun woning in Maasmechelen (B) aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het dodelijke geweldsincident. De recherche onderzoekt wat de precieze rol van de twee is geweest.

Afgelopen vrijdag deed de politie nog een getuigenoproep in de omgeving van Aken. Uit het rechercheonderzoek bleek namelijk dat er in Aken vóór de schietpartij personen actief op zoek zijn geweest naar het slachtoffer. Deze informatie wijst volgens de politie op een voorverkenning.

Snelweg

In het najaar van 2022 is het onderzoek naar de liquidatie opnieuw opgestart na nieuwe informatie in de zaak. Dat leidde tot de arrestatie van de twee Heerlense mannen, maar de politie houdt ook rekening met het scenario dat er meerdere schutters waren en heeft informatie dat één schutter mogelijk vanaf de plaats delict is weggerend met een helm en de snelweg is overgestoken.

In juni 2021 zijn al eerder vier verdachten in het onderzoek aangehouden. Na een korte periode te hebben vastgezeten en verhoord, zijn ze weer op vrije voeten gesteld. Dit betroffen andere personen dan de twee in België aangehouden mannen.