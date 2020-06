Politie ontmantelt meth-lab in de Betuwe

Connect on Linked in

Zaterdagochtend heeft de Dienst Speciale Interventies van de politie een inval gedaan op een locatie in Herwijnen. Er was bij de politie een tip over een drugslab binnengekomen. De inval was om 05.00 op een terrein aan de Bloklandweg. Er zijn drie mannen aangehouden.

De politie denkt dat in het lab synthetische drugs en waarschijnlijk crystal meth werd gemaakt. De aangehouden mannen zijn een Nederlander en twee Mexicanen.

De afgelopen maand werden er in Oost-Nederland meerdere van dit soort labs aangetroffen. Op 10 mei werd er in Achter Drempt een grote productielocatie gevonden. Op 25 mei werd in Willemsoord een drugslab in een woning gevonden, waar ook crystal meth geproduceerd werd.

Er worden in Nederland de laatste jaren veel meth-labs ontdekt. Er worden geregeld Mexicanen ingezet in meth-labs. In Mexico wordt veel meth gemaakt om te exporteren naar de enorme markt voor crystal meth in de Verenigde Staten.