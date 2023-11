Politie plaatst twee Nederlanders op Europol-lijst

Connect on Linked in

De politie heeft twee Nederlanders op de internationale opsporingslijst van Europol geplaatst, zo bleek in Opsporing Verzocht. Eén van hen is Schiedammer Marco Ebben (31), die in 2020 is veroordeeld tot zeven jaar en vier maanden cel voor smokkel van cocaïne.

Ananassen

Die drugssmokkel vond plaats in de periode 2014 – 2015, en ging om 400 kilo in containers met ananassen uit Brazilië. In deze drugszaak werden onder meer ook zijn vader Henk en ex-douaneman Gerrit G. veroordeeld.

Marco E. was verdachte van de moord op Pepijn van der Velde, in 2013 in Rotterdam-Ommoord, maar is ervoor niet voor de rechter gebracht.

Schiphol

In mei 2020 was Marco Ebben mogelijk doelwit van een liquidatiepoging in de buurt van Schiphol waarbij met zeer hoge snelheden een achtervolging plaatsvond. De politie hield een aantal personen aan, maar kon niet vaststellen dat er daadwerkelijk geschoten was.

Oostenrijk

De andere Nederlander die op de internationale Europol-lijst is geplaatst is 34-jarige Rick Wessels. Deze werd in september 2019 in Oostenrijk veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen jaar voor drugssmokkel. Justitie in Nederland nam die straf over, maar Wessels wist te ontsnappen tijdens een verlof. Wessels moet nog bijna 2.500 dagen de cel in.