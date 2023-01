Politie: schrijver anonieme brief moord Eisden kan beschermde getuige worden

Connect on Linked in

De recherche beschikt over een anonieme brief met belangrijke informatie over de moord op Remsley Eisden, afgelopen najaar in Dordrecht. Volgens de politie ligt de informatie die in de brief staat in lijn met andere onderzoeksresultaten. Maar alleen de brief kan de zaak niet rond krijgen. Daarom wil de recherche graag spreken met de persoon die de brief heeft geschreven.

Handgeschreven

De politie in Dordrecht kreeg de brief binnen naar aanleiding van een uitzending van Opsporing Verzocht. Het is een handgeschreven brief waarin ‘heel belangrijke informatie’ staat die betrekking heeft op de moord op de 36-jarige Remsley Eisden, in de nacht van 15 op 16 oktober 2022.

Beschermde getuige

De afzender van de brief heeft ervoor gekozen anoniem te blijven. De politie dringt er in Opsporing Verzocht bij de getuige op aan zich toch te melden: ‘Het blijft absoluut mogelijk om anoniem te blijven of de status van beschermde getuige te verkrijgen’.