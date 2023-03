‘Politie speurt naar drie Satudarah-verdachten om gewelddadige overval’

Connect on Linked in

De politie heeft zeker drie Twentse verdachten in beeld voor een overval bij een wietkwekerij aan de Enschedese Seizoensweg in december 2021. De drie, die verbonden waren aan de inmiddels verboden Satudarah MC, hebben volgens de politie hierover ge-appt met de pgp-dienst Exclu, zo schrijft RTV-Oost.

Tape

Bij de overval op het huis werden de bewoners vastgebonden en gekneveld met tape en zwaar toegetakeld. Er werd een fles op een hoofd kapotgeslagen en gedreigd om met een snoeischaar vingers af te snijden. Een slachtoffer belandde met een hersenbloeding in het ziekenhuis.

Eerder zijn al twee mannen uit Enschede en Gronau aangehouden. Zij zouden op Exclu de aliassen “Jax” en “Pitbull XL” hebben gebruikt. Uit de apps die zijn verstuurd blijkt dat er meer mensen bij de overval betrokken moeten zijn geweest.

Zwembad

Op een voorbereidende zitting voor de rechtbank Almelo in de strafzaak tegen Jax bleek dat justitie vermoedt dat hij eind 2021 samen met vijf of zes anderen op zoek zou zijn geweest naar de planten van een kwekerij aan de Seizoensweg, die op het punt stond geoogst te worden. De wietplantage was verstopt in een inpandig zwembad in de woning.

Er is dna van Jax gevonden, onder meer op drie verschillende plekken op de bij het knevelen gebruikte tape.

Doordat de politie Exclu heeft gekraakt konden agenten lezen dat ene Pitbull XL een appje had verstuurd over de arrestatie van Jax. In februari pakte de politie meerdere ex-leden van Satudarah op in een actie waarbij de politie gebruik had gemaakt van bewijs uit berichten van Exclu-telefoons.

Zie ook:

‘Link tussen Enschedees metaalbedrijf en witwaszaak Piet Costa’ (UPDATE)