‘Meerdere leden Osse familie R. en Satudarah opgepakt bij politieactie’

Bij de omvangrijke politieactie van afgelopen vrijdag zijn ook twee leden en een handlanger van de uit Oss afkomstige woonwagenfamilie R. opgepakt. Tussen de Brabantse verdachten zitten ook meerdere ex-leden van de verboden motorclub Satudarah. Dat schrijft Brabants Dagblad.

De leden van de familie R. die vrijdag zijn aangehouden na het kraken van Exclu Messenger, zijn een 40-jarige vader uit Goirle en zijn 19-jarige zoon uit Lith. Ook een 27-jarige man uit Oss, die door justitie wordt gezien als handlanger van de familie R., is vrijdag opgepakt. Samen met zijn vriend Anton R. (de zoon van leider Martien) is hij ook nog verdachte in de moordzaak van Peter Netten, in juni 2018.

Martien R. werd in september 2021 tot zestien jaar cel veroordeeld. Hij gaf leiding aan een criminele organisatie die zich onder meer bezighield met drugs- en wapenhandel, witwassen en diefstallen.

Satudarah

Onder de verdachten die vrijdag zijn opgepakt bevinden zich ook meerdere ex-leden van de verboden motorclub Satudarah. Het gaat onder meer om mannen uit Tilburg, Steenbergen en Rosmalen. De 45-jarige man uit Rosmalen is ook verdachte in de grote drugszaak tegen de Haagse “Godfather” Piet S. In afwachting van de inhoudelijke behandeling van deze drugszaak kwam de 45-jarige verdachte in 2021 op vrije voeten. Justitie verdenkt hem ervan dat hij in opdracht van Piet S. een cocaïnelijn opzette.

Alle Brabantse verdachten zijn maandag na een beslissing van de rechtbank veertien dagen langer vastgezet.

Cryptovaluta

De FIOD bracht maandag naar buiten dat bij de grootschalige politieactie ook een 51-jarige man uit Tilburg is opgepakt op verdenking van het witwassen van crimineel geld, waarbij hij cryptovaluta van derden omwisselde naar contant geld. In zijn woning werd onder meer beslag gelegd op cryptovaluta en een versleutelde telefoon.