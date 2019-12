Politie stopt onderzoek verdwijning Anaya

Connect on Linked in

De politie heeft het onderzoek naar de vermiste Rotterdammer Mohamed Anaya (26) gestopt. Sinds 14 juni van dit jaar heeft een team van twintig rechercheurs gespeurd naar zijn verblijfplaats. De politie zegt dat tot op heden geen resultaat is geboekt.

Er zal vanaf nu geen groot team aan rechercheurs met deze zaak bezig zijn maar als er nieuwe, relevante informatie opduikt zal dit nader onderzocht worden.

Drie dagen na zijn verdwijning is Anaya’s auto teruggevonden in Rijswijk, aan de Vredenburchweg. Er is maandenlang gewerkt aan de zaak in Rotterdam, Den Haag en Rijswijk. Ook is de zaak uitgebreid in opsporingsprogramma Bureau Rijnmond en Opsporing Verzocht geweest en heeft het Openbaar Ministerie in Rotterdam een beloning uitgeloofd van 10.000 euro voor de gouden tip in de zaak.

De politie zegt dat Anaya mogelijk problemen in het criminele milieu heeft gehad en staat zijn vermissing in verband met een partij verdwenen of onderschepte drugs.

Ook onderstreept de politie dat er getuigen moeten zijn die iets weten. Gehoopt wordt dat er zich alsnog mensen zullen melden.