Politie: tien uithalers aangehouden in Rotterdamse haven

De politie Rotterdam schrijft op Twitter dat er donderdagnacht tien uithalers op de Maasvlakte in de Rotterdamse haven zijn aangehouden. De mannen hadden inbrekersgereedschap bij zich. Ze zitten momenteel vast op het politiebureau waar ze worden verhoord.

Over de leeftijd en woonplaatsen van de verdachten is nog niets bekendgemaakt. In de Rotterdamse haven worden geregeld jonge uithalers betrapt die uit zeecontainers partijen cocaïne moeten uithalen.

Eerdere arrestaties

Zondagochtend werden in de Rotterdamse haven twee uithalers aangehouden, nadat vorige week vrijdag ook al zes mannen op het haventerrein werden betrapt en aangehouden.

In mei werd ruim 3600 kilo cocaïne onderschept in de Rotterdamse haven. Daarbij werden in totaal elf uithalers aangehouden, die een deel van cocaïne kwamen oppikken.

Taakstraf

Het gerechtshof Den Haag legde vorige week in hoger beroep geen celstraf maar een taakstraf op aan zeven uithalers die werden aangehouden in het Rotterdamse havengebied. Het Gerechtshof achtte niet onomstotelijk bewezen dat de mannen die heimelijk in de Rotterdamse haven ronddwaalden, van plan waren om drugs uit zeecontainers te halen.

Uithalerswet

Sinds 1 januari 2022 is de nieuwe Uithalerswet van kracht. Die maakt het mogelijk dat onbevoegd aanwezig zijn op havens en luchthavens zwaarder kan worden bestraft.