Politie: veertiende aanhouding in geweldsgolf

De Rotterdamse politie laat dinsdag weten dat maandag een 24-jarige Rotterdammer is aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij een reeks ontploffingen en beschietingen. Het gaat om de incidenten die in de afgelopen maanden plaatsvonden in de Rotterdamse wijken Prinsenland, Crooswijk en in Capelle aan den IJssel.

Charlois

De aanhouding is de veertiende in dit onderzoek. De verdachte is maandag even na 15.30 op straat gearresteerd, in de wijk Charlois, in Rotterdam-Zuid.

De verdachte zit in beperkingen, wat betekent dat hij alleen maar contact mag hebben met zijn advocaat. Om deze reden wil de politie nu geen nadere informatie geven.

Den Haag

De politie vermoedt dat een reeks incidenten in Prinsenland, Crooswijk en Capelle aan den IJssel verband met elkaar houdt en ook met incidenten in Den Haag.

De aanhouding van gisteren is de veertiende aanhouding voor dit geweld. Recent zijn een 16-jarige jongen en een 14-jarige jongen opgepakt.

Vorige maand publiceerde de politie enkele beelden van daders van de aanslagen.