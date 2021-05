Politie vindt grote hoeveelheid witte heroïne

Connect on Linked in

De politie zegt een grote hoeveelheid witte heroïne in beslag te hebben genomen. Dat gebeurde dinsdag in Amsterdam toen in een auto een verborgen ruimte met de zeldzame drugs werd aangetroffen. De bestuurder is aangehouden op verdenking van het bezit van en handel in harddrugs.

Den Haag

Om hoeveel witte heroïne het gaat heeft de politie niet bekend gemaakt. De agenten die de drugs vonden hadden eerst het vermoeden dat het om cocaïne ging. Na onderzoek van een forensisch team bleek het om witte heroïne te gaan. De bestuurder van de auto was een 46-jarige man uit Den Haag.

De meeste heroïne op de Nederlandse markt is bruine heroïne. Witte heroïne kan in de straathandel verward worden met cocaïne en dat is levensgevaarlijk omdat een gebruiker snel teveel van de witte heroïne binnen kan krijgen.

Britse toeristen

In 2014 werd er op straat in Amsterdam witte heroïne gedeald. In korte tijd kwamen drie Britse toeristen in Amsterdam om het leven door de gevolgen van het snuiven van witte heroïne. De man die werd veroordeeld voor de deals zei niet te hebben geweten dat hij geen coke maar heroïne verkocht.

Witte heroïne wordt in de straathandel doorgaans versneden met caffeïne en door gebruikers gerookt. Het is de meeste zuivere vorm van heroïne en wordt geraffineerd uit het landbouwproduct opium dat in Centraal Azië en Latijns Amerika wordt geteeld. Het is een gevaarlijke vorm van heroïne omdat gebruikers de zuiverheid niet kunnen inschatten. In de VS wordt witte heroïne de laatste jaren soms met zeer zware opiaten als fentanyl gemengd.