Politie zoekt gevluchte plofkraker (UPDATE)

De politie heeft beeld naar buiten gebracht van een verdachte van een poging plofkraak in Duitsland, vorig jaar. Hij ontkwam in Weert na een achtervolging door de politie van een gestolen Audi. In dat voertuig werden explosieven aangetroffen. Twee verdachten werden gearresteerd. De voortvluchtige zou een Amsterdammer zijn.

Audi RS5

In de ochtend van maandag 4 mei 2020 wilde de Duitse politie een Audi RS5 controleren in de buurt van het Duitse plaatsje Schwelm, ten oosten van Dusseldorf. Na een stopteken ging de Audi ervandoor. De Duitse politie zette de achtervolging in. De Audi passeerde de grens, waardoor de Nederlandse politie de achtervolging van de Duitse politie overnam. Met een snelheid van 200 kilometer per uur reed de Audi over provinciale wegen en reed ook meerdere keren tegen het verkeer in. Bij Weert raakte de Audi van de weg. De politie kon twee inzittenden aanhouden. Een derde inzittende ontkwam.

Plofkraken

In de Audi is explosief materiaal aangetroffen. Daarmee hebben de drie mogelijk een geldautomaat in Schwelm willen openbreken. De Audi zelf werd later met zeker zes plofkraken in april vorig jaar in verband gebracht: in Goslar, Osnabrück, Viersen-Dulken, Bonn, Aachen-Herzogenrath en de mislukte plofkraak in Schwelm.

In Bonn was op 20 april kwamen door de explosie grote brokstukken puin in een kinderbedje terecht. Het kindje sliep op dat moment niet in zijn eigen bedje.

De twee aangehouden verdachten behoren hoogstwaarschijnlijk tot een grotere groep personen die zich in wisselende samenstellingen met plofkraken bezighoudt. Het duo is inmiddels veroordeeld in verband met deze plofkraak(poging), maar naar de derde verdachte wordt nog steeds gezocht.

