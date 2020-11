Politie zoekt meer verdachten voor liquidatie Omar Essalih

Connect on Linked in

De politie heeft inmiddels drie verdachten aangehouden voor het doodschieten van Omar “Centjes” Essalih (29) in Amsterdam-Oost. Maar er wordt nog gezocht naar in ieder geval één en mogelijk twee personen, die daar op de hoek van de Panamalaan en de Borneolaan betrokken waren, zo bleek uit Opsporing Verzocht.

Essalih is in de nacht van zaterdag 2 op zondag 3 mei doodgeschoten, hij overleed ter plekke. Twee al aangehouden verdachten waren volgens de politie bekenden van het slachtoffer: de vermoedelijke schutter Ismail el B. en voetbaltalent Nora O.. Het lijkt erop dat Essalih voorafgaand aan het incident bij hen in een BMW heeft gezeten. Deze BMW is na het incident zo’n 100 meter verderop in brand gestoken.

Volgens de politie is El B. ter plaatse gefilmd toen hij op een scooter reed. De politie zegt nu het scenario te onderzoeken dat Essalih bij hen in de BMW is gestapt omdat hij dacht met dat groepje een criminele klus uit te voeren. Het was ofwel een val voor “Centjes”, ofwel er is ruzie gemaakt, met fatale afloop.

De politie denkt dat in de kringen rond slachtoffer en verdachten hierover gesproken is.