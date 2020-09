Voortvluchtige verdachte doodschieten Omar “Centjes” opgepakt

Connect on Linked in

De politie heeft maandagochtend de voortvluchtige en internationaal gesignaleerde Ismail el B. (21) in Amsterdam opgepakt voor betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij waarbij de 29-jarige crimineel Omar “Centjes” Essalih overleed. Het slachtoffer werd in de nacht van 2 op 3 mei 2020 op de hoek van de Panamalaan en Borneolaan in Amsterdam-Oost onder vuur genomen.

De politie doet in het belang van het onderzoek geen uitspraken over wat El B.’s rol exact is geweest en waarvan hij wordt verdacht. Vorige week bracht de politie het beeld en de identiteit van Ismail el B. naar buiten. In juli en augustus werden al twee andere verdachten aangehouden, waarvan alleen die laatste nog in voorarrest zit.

Bewakingsbeelden

El B. en “Centjes” waren bekenden van elkaar. El B. werd kort na de schietpartij in de buurt van de Panamalaan gefilmd door een bewakingscamera toen hij bij iemand achterop een scooter sprong. Minuten daarna heeft hij bij een politiecontrole zijn id-bewijs aan een agent laten zien.

Volgens de politie is niet duidelijk of Essalih slachtoffer is geworden van een geplande liquidatie of dat het bijvoorbeeld ging om een uit de hand gelopen ruzie.