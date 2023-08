Politie zoekt naar sporen in zaak van moord op Murat

Connect on Linked in

De politie is donderdag in de omgeving van Den Haag op zoek geweest naar sporen, in verband met een dodelijk schietincident begin juni.

Beeld: de politie zoekt naar sporen van de moord op Murat in Den Haag (fot0: politie Den Haag)

Sporen

Agenten gingen donderdagochtend op zoek naar sporen, bij de Ringelwikke. De politie in Den Haag laat weten dat ze daar op zoek is naar bewijsmateriaal voor het dodelijk schietincident aan de Wenckebachstraat in Den Haag, op 23 juni. Daarbij kwam de 41-jarige Hagenaar Murat om het leven.

Doodgeschoten

Murat werd in de Wenckebachstraat van dichtbij doodgeschoten. Dat gebeurde toen hij rond 20.40 in zijn lichtblauwe Renault Twingo door de straat reed, vlakbij de Noordpolderkade. Hij werd nog gereanimeerd door de hulpdiensten, maar dat mocht niet meer baten. Hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

De schietpartij vond plaats op een drukke plek met een speeltuin vlakbij. De achtergrond van de schietpartij is mogelijk drugsgerelateerd, aldus de politie.

De politie gaf eerder beelden vrij van twee verdachten van de dodelijke schietpartij. Ze rijden op een motor, waar ze na het schieten op zijn gevlucht, in de richting van de wijk Ypenburg. In die wijk deed de politie donderdag het onderzoek.

Liquidatiepoging

Murat overleefde in juli 2022 nog een liquidatiepoging toen hij in zijn auto werd beschoten aan de Dieze in Rotterdam-Zevenkamp. Hij raakte destijds gewond aan zijn voet. Zijn auto werd doorzeefd met kogels door schutters vanuit een andere auto. Deze vluchtauto werd in Capelle aan den IJssel uitgebrand teruggevonden.